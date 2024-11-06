"У 10 разів більші, ніж в ЗСУ": командир озвучив втрати ворога в Курській області

Попри все ситуація у Курській області залишається непростою.

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Ворог зазнає колосальних втрат / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада

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ЗСУ активно відбивають ворожі штурми

Окупанти зазнають нищівних втрат

Поява військ КНДР на фронті ніяк не вплинула на емоційний стан ЗСУ

У Курській області російські підрозділи зазнають колосальних втрат. Про це в ефірі телемарафону повідомив командир взводу 95-ї десантно-штурмової бригади Станіслав Краснов.

За його словами, втрати РФ на цьому напрямку у десять разів перевищують втрати українських бійців.

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"Окупанти переважають по втратах нас... У них на лінії оборони щодня десятки загиблих лишається в полі лежати. Тому вони залучають, де тільки можуть, піхоту", - пояснив Краснов.

При цьому він додав, що ситуація у Курській області залишається непростою, адже російські війська не припиняють штурми та обстріли. Попри все українські захисники успішно відбивають ворожі атаки.

"Росіянам не вдається протиснути нашу лінію оборони. Вони зазнають величезних втрат, втрачається велика кількість піхоти і техніки, яку вони задіюють. Наша лінія оборони не посувається", - сказав Краснов.

Командир взводу також згадав про військових КНДР та наголосив, що їхня поява на фронті ніяк не вплинула психологічно на українських військових.

"Це більше сприймається як жарт. Ніхто не сприймає серйозно піхоту з Північної Кореї як якусь бойову одиницю. Всі прекрасно розуміють, що це просто більше буде таке "гарматне м'ясо", яке навряд чи зможе хоч якось вплинути. Ну, хіба що ми витратимо дещо більше боєприпасів на їх знищення", - підкреслив військовослужбовець.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ в Курській області - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська знизили активність бойових дій на Курському напрямку. Ймовірно, це пов'язано із перегрупуванням військ.

Тим часом у звіті американського Інституту вивчення війни, Сили оборони України змогли здійснити обмежене просування на Курському напрямку, зокрема в районі міста Суджа.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомляв, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх число на території регіону збільшується. Глава держави розповів, що йому доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки.

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