Десантники ЗСУ знищили 'елітних' солдат РФ: поля всіяні технікою і 'двохсотими'

В Курській області російським морпізам за два дні штурмових дій нічого не вдалося, розповіли в ДШВ.

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Росіяни два дні безуспішно проводили штурми на Курщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео 95 Бригади ДШВ

Коротко:

Українські десантники розгромили морпіхів РФ на Курщині

Росіяни два дні безуспішно йшли у штурми

РФ втратила понад 100 солдатів, а також 28 одиниць техніки

В Курській області українські десантники розгромили один із підрозділів російської армії. Ворог поніс нищівні втрати в техніці та особовому складі. Про це повідомила 95 бригада ДШВ.

Російські морські піхотинці з 810 бригади, яка базується в тимчасово окупованому Севастополі, два дні намагалися взяти штурмом позиції ЗСУ. Проте воїни 95 бригади ДШВ успішно відбили ворожий штурм на Курщині.

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"Орки 810 бригади морської піхоти у своєму житті мали тільки два щасливих дні. Перший, коли вони народилися, а другий – день зустріч з поліськими десантниками, які відправили їх на той світ. Воїни 95 бригади ДШВ неодноразово доводили ворогу, що вони сильніші, вправніші та хитріші", - зазначили у бригаді.

За даними військових, у боях росіяни втратили понад 100 солдатів, а також 28 одиниць техніки. Водночас близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини. Після серії потужних ударів з боку українських десантників російські сили були змушені відступити.

"Наші десантники відбили бажання росіян продовжувати штурм – орки почали відступати, але не у всіх це вийшло", - додали у 95 бригаді ДШВ.

Бої у Курській області - останні новини

Нагадаємо, 7 жовтня російська армія відновила наступальні дії в Курській області, повідомили аналітики DeepState. Активність ворога зберігається поблизу Погребків, Зеленого Шляху та Дар'їну, натомість біля Суджі вона дещо зменшилася.

Водночас українські військові змогли просунутися до північного краю головного "українського плацдарму" в Курській області, а саме до бурелому в північній частині Новоіванівки.

Як повідомляв Главред, Росія зосередила в Курській області значну кількість елітних ударних підрозділів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ та просунутися вглиб території. Головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що завдання ЗСУ на цьому напрямку — стримувати ворога та знищувати його.

Що відомо про 95-ту ОДШБр 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Базується у м. Житомир, повідомляє Вікіпедія. Бригада була створена як 95-й навчальний центр, а згодом переформована на бригаду. У 1990-х, 2000-х роках брала участь у міжнародних навчаннях, миротворчих місіях під егідою ООН. Навесні 2014 року у числі перших була піднята для відбиття російської агресії. Підрозділи бригади брали участь у боях за Слов'янськ, а згодом — на різноманітних ділянках фронту на сході України. У липні—серпні 2014 року підрозділ бригади здійснив багатокілометровий рейд тилами супротивника. З 2016 року бригада була переформована на десантно-штурмову і отримала танковий підрозділ.

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