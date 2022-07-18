Контракт липовий, з грошима обдурили: окупант поскаржився на жорсткий "заміс" в Україні

Російські військові скаржаться на колосальні втрати в Україні/ Reuters , Радіо Свобода

Один з російських окупантів розповів своїй бабусі про колосальні втрати свого підрозділу в ході війни в Україні.

За його словами, підрозділ РФ знаходиться десь в районі Ізюма і "бере ліс". Відповідне аудіоперехоплення публікує Головне управління розвідки МО.

Окупант РФ також розповів, що з його роти залишилося всього 26 осіб з 90. Тому він не збирається більше підписувати контракт.

Рашист скаржиться, що війна виявилася зовсім не такою, як він очікував: "Спецназ зайшов, ... (прочухана) через годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. ...(обдурили) нас з грошима. Ось тобі і держава..."

У свою чергу його бабуся каже, що показувала його контракт адвокату: "Адвокатша дивилася ваші контракти і сказала, що це п... (фіктивний) папірець. Каже, що за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно".

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського окупанта з його дружиною, під час якого загарбник розповідає що він, добиваючи пораненого українця, перерізав йому горло. При цьому окупант, навіть без тіні докорів сумління, каже, що він в той момент подумав: "Ну, коли я ще людині горло переріжу?".

Також українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю, під час якої він розповідає про страшні знущаннях і вбивствах українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ і російські військові. При цьому окупант Костянтин Соловйов з радістю переймає такий "досвід" і мріє перенести його на власного батька.

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