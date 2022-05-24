"Просто одні трупи": окупант поскаржився дружині, як їх "кинули" з війною в Україні

Російська окупаційна армія зазнає величезних втрат у війні. Серед військових вже почався бунт, більшість путінських солдатів не хочуть йти у бій.
Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови російського окупанта зі своєю дружиною, під час якої російський військовослужбовець скаржиться на жахи війни і обман з боку свого командування.
За словами окупанта, серед військових вже почався бунт, більшість путінських солдатів не хочуть йти в бій.
"10 числа знову зарплата прийде, ну, і знову нас на... (обдурять). Як звичайно. Планували 10 тисяч на добу. А вони на... (обдурили). Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть у бій не йдуть. І ми в бій не йдемо. Я на будівництві більше заробляю", - каже загарбник.
Крім того, він розповідає дружині про величезні втрати в російській окупаційній армії.
"Друзів втратив багатьох. 15-ту Самарську бригаду взагалі раз ... (розбили) в г... (наголову). Просто одні трупи. Я таке побачив - це страшно. Молоді хлопці. Я - здоровий мужик - божеволію від цього. Я плачу, ридаю кожен раз", - скаржиться військовий.
Він додав, що підтримки у них немає, довіряти нікому не можна і навколо одні вороги.
"Тут всі вороги. Немає такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за Росію. Їх...(нічого) подібного. Всі вороги (...) Контракт закінчиться, повернуся і просто звільнюся", - резюмує окупант.
Як повідомляв Главред, раніше загарбники зізналися, що дуже бояться українських партизан на тимчасово окупованих територіях.
В іншій перехопленій розмові йшлося про вбивство полонених українських захисників в районі Попасної (Луганська обл.).
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