Кінець війни очевидний: Бен Ходжес розповів про новий виклик для України

Колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі повідомив, що в України залишилось 2 можливості для того, аби зайти до Криму.

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Бен Ходжес розповів про новий виклик для України / Колаж Главред, фото: US Embassy, t.me/V_Zelenskiy_official

Екс-командувач Збройних Сил США в Європі Бен Ходжес пояснив, чому, на його думку, українські війська не зайшли до Криму влітку 2023 року. Про це він заявив в ефірі "Суспільного".

"Це залежало від того, щоби Сполучені Штати надали ті можливості, які були необхідні. І я вірив, що США і Німеччина вирішать це питання раніше. Але зараз ми приймаємо рішення дуже повільно і надаємо те, що необхідно, з запізненням. Отже моя помилка була в оцінці дій адміністрації і Німецького уряду - що вони будуть рухатися швидше", - сказав Ходжес.

Раніше він передбачав, що Збройні Сили України можуть зайти до тимчасово окупованого Криму влітку 2023 року, але потім визнав, що його прогноз був невірним. Також Бен Ходжес відмовився робити новий прогноз щодо війни в Україні з конкретними часовими рамками.

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"Перше - я знаю, що Україна переможе Росію. Українські солдати мають надзвичайну волю, і ситуація з логістикою покращується. Україна справді понесла дуже великі втрати, як сказав генерал Залужний. Та нам ще залишається дві можливості: далекобійна і високоточна зброя, яка б дозволила Україні досягати цілей у Криму і пройти вперед", - прокоментував Ходжес.

Щодо можливості просування Збройних Сил України на лівому тимчасово окупованому березі Дніпра на Херсонщині, Ходжес підкреслив важливість того, щоб українська армія здатна була наносити удари по об'єктах в Криму. Це дозволило б руйнувати авіаційну базу в Саках і змушувати Чорноморський флот повністю покинути Севастополь, таким чином перекриваючи можливість постачання російських військ на лівий берег Дніпра.

Ходжес охарактеризував можливе форсування Дніпра як складну контрнаступальну операцію, яка включає в себе використання дронів, крилатих ракет, спеціальних військ, інженерних військ, артилерію, танки і всі доступні ресурси української армії.

"Якщо вони зможуть перейти Дніпро зі зміцненими силами і наблизитися до Криму, то Україна досягне дуже великого успіху", - підсумував американський генерал.

Удари по окупованому Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес пояснив, що США не надають Україні достатньо військової допомоги для звільнення Криму через політичне рішення.

Також сьогодні, 4 листопада, у Керчі була атака на суднобудівний зваод, під удар ймовірно потрапив корабель окупантів.

Раніше була інформація про вибух великого гідрографічного катера Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, призначеного для виявлення морських мін.

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