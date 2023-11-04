'Я був вражений': топ-генерал США відверто прокоментував статтю Залужного

Думки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, викладені в статті для The Economist, про те, що конфлікт перейшов у позиційну стадію, Бен Годжес, колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі, оцінив як професійну думку досвідченого військового, який розуміє, як працювати в подібних умовах. Про це він заявив в ефірі "Суспільного".
"Я був вражений твердженням, яке було зроблене генералом Залужним. Воно було дуже професійним, дуже чітким і тверезим. А також воно вказує, що потрібно Україні для перемоги. Вся ця вага лежить на Сполучених Штатах та інших західних країнах, щоб надати Україні (все необхідне - ред.), щоб вона могла перемогти", - каже генерал.
Годжес наголосив, що не сприймає твердження Залужного як негатив або відношення щодо поразки.
"Це професійна оцінка дуже гарного солдата, який знає, що треба для роботи", - сказав Бен Ходжес у відповідь на прохання журналістки прокоментувати слова українського головнокомандувача про те, чому в нас не спрацювали підручники НАТО.
Стаття Залужного для видання Economist - що відомо?
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами Валерія Залужного, західні союзники були надто обережні у наданні Україні новітніх технологій та потужнішої зброї, що дозволило Росії перегрупуватися та посилити свою оборону після просування України на півночі в Харківській області та на півдні в Херсонській області наприкінці 2022 року.
Залужний повідомив про намір розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією в Україні.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також висловив думку, що Україні потрібна допомога Заходу в п'ятьох ключових аспектах. Україні необхідні важливі військові можливості та передові технології для того, щоб вийти з позиційної війни.
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