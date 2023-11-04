Є дві причини: Годжес пояснив, чому Україні не дають зброю для звільнення Криму

Колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес пояснив, чому США не надають Україні достатньо військової допомоги для звільнення Криму.
"Я вважаю, що є політичне рішення не надавати такої підтримки. Я чую різні виправдання, але всі вони непереконливі. Мені здається, що є дві причини", - заявив Годжес в інтерв'ю Радіо Свобода.
За словами генерала, Вашингтон боїться, що якщо в Кремлі відчують, що втрачають Крим, то ЗС РФ можуть застосувати ядерну зброю. Годжес вважає ці побоювання "безпідставними".
Ще одна причина, на думку Годжеса, полягає в тому, що деякі американці не можуть повірити в перемогу над Росією. Крім того, деякі з них можуть сприймати поразку РФ як "занадто велику катастрофу", оскільки не знають, що робити в разі розпаду цієї держави.
"Я не виступаю за такий сценарій, але ми не повинні боятися цього — ми повинні планувати, що робити, якщо це станеться", — додав Годжес.
Як повідомляв Главред, раніше колишній командувач американського військового контингенту сил США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що Україна не повинна поступатися Росії Кримом в обмін на мир.
Годжес також вважає, що для перемоги у війні над Росією армії України потрібно ізолювати Крим, щоб зробити півострів недоступним для окупаційних військ. Коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.
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