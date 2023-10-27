Повалив дим після потужного вибуху: у Севастополі підірвалося ще одне судно ЧФ

ВГК Володимир Козицький підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно "нарізав круги".

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Володимир Козицький підірвався на рейді / Колаж: Главред, Фото: Pixabay , mil.ru

Ще одне судно окупаційного Чорноморського флоту РФ підірвалося в захопленому Росією Севастополі.

Пошкодження в результаті підриву отримав великий гідрографічний катер Володимир Козицький ЧФ, призначений для пошуку морських мін, повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Як розповіли очевидці, судно раптово підірвалося на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно "нарізало круги" останні кілька днів.

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"Повідомляють, що з машинного відділення повалив дим. До корабля, який "закурив" підігнали буксир і відтягли його в бік Стрілецької бухти", — підкреслюється в повідомленні.

Відзначимо, що раніше в Мережі повідомлялося про "потужні вібрації" в будинках на півночі Севастополя, але без звуку вибуху. Не виключено, що це було викликано підривом російського судна.

Великий гідрографічний катер Володимир Козицький

Це великий гідрографічний катер проекту 23040Г. Катер має довжину 33 метри, призначений для високоточної зйомки рельєфу дна і обстеження навігаційних небезпек на глибинах до 400 метрів, зйомки рельєфу дна однопроменевим ехолотом на глибинах до 2 тисяч метрів.

ВГК Володимир Козицький оснащений гідрографічним комплексом, який складається з системи високоточного визначення координат розташування катера, мареографа, гідролокатора бічного огляду, а також багатопроменевого і однопроменевого ехолота.

БГК Володимир Козицький / mil.ru

Раніше повідомлялося, що в захопленому РФ Севастополі прогриміли сильні вибухи. При цьому в районі Козачої бухти було видно стовп диму. У мережі також опублікували відео прильоту. В результаті стався потужний вибух, який потрапив на відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Севастополі лунали вибухи і стрілянина. В окупаційній адміністрації міста заявили, що Чорноморський флот РФ нібито відбиває "можливу підводну атаку".

Нагадаємо, раніше у ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя. Крім корабля отримав пошкодження також військовий буксир РФ Николай Муру.

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