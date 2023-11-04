Потужні вибухи та уламки ракет: у Криму розповіли про влучання у корабель РФ

У Керчі була атака на суднобудівний зваод, під удар потрапив корабель окупантів.

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Завдано удару по суднобудівному заводу в Керчі / Колаж: Главред, Фото: скріншот , mil.ru

У захопленому окупантами РФ Криму прогриміли сильні вибухи в суботу вдень, 4 листопада.

У Керчі чули вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що російські війська нібито випустили димову завісу в бухті.

відео дня

Як повідомляють в Мережі, в Керчі після вибухів виникла пожежа на території суднобудівного заводу "Залив".

Призначений окупантами "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а уламки ракет впали на суднобудівний завод.

За іншими даними є приліт по ракетному катеру. За словами очевидців, під ударом опинився малий ракетний катер проекту "Каракурт", який знаходився на заводі.

"Очевидці розповідають нам, що суднобудівний завод в Керчі атакував безпілотник, схожий на Ту-141 "Стриж" - було чути реактивний рев", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - удар по суднобудівному заводу в Керчі:

У Керчі прогриміли потужні вибухи / скріншот

Удари по окупантах у Криму

Раніше повідомлялося про те, що в Севастополі димить корабель окупантів. З'явилося відео, на якому видно дим, що піднімається над малим протичовновим кораблем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окупованому Севастополі вибухнув великий гідрографічний катер Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін: повалив дим після потужного вибуху.

Нагадаємо, раніше у ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя. Крім корабля отримав пошкодження також військовий буксир РФ.

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