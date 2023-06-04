"Кінець епохи путінської стабільності": у Зеленського відреагували на події в Шебекіно

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що події в Шебекіно Бєлгородської області можна розглядати як майбутнє Росії і кінець епохи "путінської стабільності".
"Росіянам варто придивитися ... Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, вимагання грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя", - пише Подоляк в соцмережі.
За словами радника глави Офісу президента, найголовніше навколо подій в Білгородській області, це тотальне інформаційне ігнорування.
"Адже того, "чого не показали по телевізору", не існує-чи не так?",- додав Подоляк.
Операція ополченців Росії в Бєлгородській області
Російський добровольчий корпус (РДК) 1 червня оголосив про другу фазу військової операції в Бєлгородській області.
Бійці повідомили, що ведуть бої в напрямку міста Шебекіно. Того ж дня пропагандисти РФ заявили про військові зіткнення на кордоні Росії та України, а також "атаки танками" шебекінського МАПП.
Пізніше у РДК заявили про нанесення удару Градами по будівлі МВС в Шебекіно. Бійці Легіону Свободи Росії (ЛСР), які також працюють на Білгородщині, показали, як знищують техніку окупантів РФ.
Також в ЛСР сказали, що російські ополченці ведуть бої в передмісті Шебекіно – Новій Таволжанці і Титівці.
4 червня Легіон Свобода Росії та російський добровольчий корпус заявили, що з боями зайшли в передмістя Шебекіно.
Дивіться відео, в якому добровольці Росії звернулися до губернатора Бєлгородщини:
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