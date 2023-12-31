РФ змінила акцент атаки: у ЗСУ пояснили, чому вдалося збити лише половину "Шахедів"

Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України. З близької відстані "Шахеди" збивати складніше.

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Силам ППО вдалося збити 21 з 49 дронів: в чому причина / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, t.me/ihor_terekhov

У ніч на 31 грудня російські окупанти запустили по Україні майже півсотні дронів. Силам ППО вдалося збити менше половини ворожих безпілотників. Речник Повітряних сил Юрій Гнат пояснив, у чому причина.

За його словами, РФ змінила акцент атаки. Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України.

Як пояснив Ігнат, з близької відстані "Шахеди" збивати складніше.

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"Тому 21 збитий "Шахед" – це теж хороший результат, тому що знищені ті дрони, які атакували з трьох напрямків і долетіли до центральної (частини) України", - сказав він.

Речник Повітряних сил додав, що з вересня 2022 року РФ запустила по Україні 3800 ударних дронів, приблизно 3000 було знищено Силами оборони України.

Атака дронів вночі 31 грудня

У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили 49 безпілотників Shahed-136/131 з трьох напрямків. Було знищено 21 "Шахед".

У Силах оборони півдня уточнили, що підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали в Миколаївській та Одеській областях, знищивши 1 і 6 "шахедів", відповідно.

Не вдалося уникнути влучень на Херсонщині - там пошкоджено кілька приватних будинків у Тягинській громаді. В Одеській області через уламки збитого ворожого БПЛА в прибережній зоні Одеського району спалахнула пожежа на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила.

У ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

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