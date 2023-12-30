'Україна матиме шанс': експерти розповіли, чи зможуть ЗСУ витіснити росіян з півдня

Якщо західні країни не зможуть забезпечити Київ необхідним озброєнням, то не факт, що Україна утримає лінію фронту у 2024 році.

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У 2024 році ситуація на фронті може покращитись для України / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 22 окрема механізована бригада

Країни Заходу повинні забезпечувати довгострокову підтримку Збройних Сил України, надаючи боєприпаси та ракети, щоб покращити ситуацію на фронті. Навесні 2024 року Україна матиме можливість відтіснити російських загарбників з півдня країни. Про це розповіли військові експерти, передало BILD.

Протягом 22 місяців війни Росія захопила понад 17% території України. Якщо Захід забезпечить Україну необхідним озброєнням, ситуація може покращитись до середини чи кінця 2024 року.

"Влітку цього року українське командування зробило спробу контрнаступу, проте вона не призвела до значних успіхів. З того часу на 500-кілометровому фронті ситуація залишається тупиковою", - йдеться у BILD.

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За своами експертів, країни Заходу повинні забезпечити довгострокову підтримку ЗСУ боєприпасами та іншими ресурсами. Військовий експерт Карлос Масала наголошує, якщо це станеться, то до середини чи кінця 2024 року можливе покращення ситуації для України. Однак, якщо Захід не зможе забезпечити необхідне озброєння, Україні буде важко утримати лінію фронту.

"Якщо Захід вживе заходів, які необхідно вжити для забезпечення довгострокової та стійкої підтримки українських збройних сил боєприпасами, запасними частинами, ракетами малої дальності тощо, то до середини чи до кінця 2024 року ситуація може знову покращитись для України", - зазначив Масала.

Дослідник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе вважає, що Україні буде складно досягти перемир'я з Росією у 2024 році. Він підкреслює, що Росія продовжить війну до визначення результатів президентських виборів у США. Також, на його думку, початок наступного року буде важким для українських військових.

"Для збройних сил України основним фокусом на початку року буде стримування російських атак на сході та відбиття ударів авіації на півдні та по всій території країни. Навесні Україна матиме ще один шанс витіснити Росію з півдня України", — вважає він.

Що відбуватиметься на фронті у 2024 році

Нагадаємо, Військовий Роман Світан в інтерв'ю Главреду вказав, що наступний рік буде присвячений Криму. Основні бої розгорнуться на лівому березі Херсонщини і Азовському узбережжі. Він зауважив, що ЗСУ рухатимуться від правого до лівого берега, а Токмак і Мелітополь будуть другорядними напрямками.

Також військовий експерт Олег Жданов наголосив, що вийти на кордони 1991 року в Україні в 2024 році буде можливо лише за наявності сучасних озброєнь. Це оптимістичний сценарій, але без необхідної підтримки Заходу реалізувати його буде важко.

Крім цього, Україна наближається до третього року війни, але лінія фронту залишається сталою. Проте наступний рік може змінити хід війни.

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