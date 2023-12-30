ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою: знищили окупантів і взяли полонених

Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

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Бійці ЗСУ відзначилися вдалими діями біля Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські захисники відзначилися вдалими діями в районі Авдіївки Донецької області, захопивши позиції противника, знищивши загарбників і взявши полонених.

Бій вела окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, повідомив український журналіст Юрій Бутусов в Telegram.

За його словами, українські бійці зуміли домогтися успіху, навіть незважаючи на чисельну меншість.

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"Чотири українських піхотинця буквально викурюють російських окупантів з раніше втраченої позиції на Авдіївському напрямку. Двоє військовослужбовців ЗС РФ ліквідовані, ще четверо потрапили в полон", — описав він ситуацію на полі бою.

Додамо, що журналіст показав кадри, на яких зафіксовано, як українські військові сміливим маневром знешкодили двох ворожих солдатів, а потім захопили ворожий бліндаж, застосувавши запальну суміш, при цьому взявши в полон росіян.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, успіхи російських окупаційних сил на Авдіївському напрямку можуть призвести до рішення Генштабу ЗСУ вивести війська з міста. За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, висновок може відбутися вже найближчими днями.

Також керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на декількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, активізація російських окупаційних військ не дозволить їм отримати стратегічну перевагу і падіння Авдіївки, якщо воно відбудеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

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