Концерн Rheinmetall з Німеччини передасть ЗСУ новітні дрони-розвідники

Збройні Сили України отримають з Німеччини досить потужні і нові-нові безпілотні системи для розвідки - Luna ng.

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Luna NG - дрон-розвідник, який перевершує попередню модель за основними характеристиками / колаж Главред, фото УНІАН і Rheinmetall

Відомий німецький збройовий концерт Rheinmetall збирається до кінця нинішнього року передати Україні нові дрони моделі Luna NG. Про це повідомило з посиланням на власні джерела німецьке видання Bild.

За даними журналістів, Luna NG-дрон-розвідник, який перевершує попередню модель Luna за всіма основними характеристиками. Крім того, такі дрони можна використовувати і для розвідки, і для розгортання мобільної мережі LTE, перехоплення або глушіння зв'язку.

У комплект поставки такого дрона входять наземна станція управління з декількома безпілотниками і стартова катапульта. Безпілотник важить 40 кілограм, час польоту становить до восьми годин. Дрон здатний виконувати завдання на відстані до 100 кілометрів і на висоті до п'яти кілометрів.

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Luna NG також має модифікацію, яка здатна нести озброєння. Однак, є інформація, що саме вона і не буде поставлятися ВСУ фахівцями Rheinmetall.

Концерн Rheinmetall побудує в Україні завод

10 липня стало відомо, що протягом трьох місяців на заході України німецька концерн Rheinmetall планує відкрити завод з виробництва бронетехніки.

Як заявив генеральний директор Армін Паппергер в ексклюзивному інтерв'ю CNN, найбільший у Німеччині виробник зброї навчатиме українців обслуговувати танки та іншу бронетехніку, вироблену на заводі.

Відзначимо, що в Україні також почали будівництво завод з виробництва турецьких безпілотників "Байрактар".

Його появу в країні анонсували ще до початку повномасштабної війни, проте цей процес значно затягнувся, а зараз нарешті в цій справі з'явилися зрушення.

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