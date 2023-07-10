В Україні почали будувати завод для виготовлення Bayraktar

Турецька компанія Baykar розпочала будівництво філії заводу в Україні.

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В Україні стартувало будівництво заводу із виробництва Bayraktar / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні.

"Завод почав будуватися реально, а не тільки у меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", - про це повідомив Олександр Камишін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

У суботу, 8 липня, очільник Мінстратегпрому в рамках візиту президента України в Туреччину підписав із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БПЛА.

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За словами Камишіна, йдеться про інші виробництва, про які наразі говорити не можна.

Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2) Турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту, передає Вікіпедія. Bayraktar TB2 з чотирма ракетами на підвісці може перебувати в повітрі понад 12 годин, це дозволяє вести постійне чергування в повітрі та після виявлення цілей швидко висуватися до передової для пуску ракет. Розробка і виробництво — приватна компанія Baykar Makina. Дрони Bayraktar TB2 називають однією з причин переможного наступу армії Азербайджану в Нагірному Карабасі. Баку, який перебуває в дружніх відносинах з Анкарою, завдяки цим дронам отримав технологічну перевагу над вірменськими силами.

Нагадаємо, що у центрі Києва збили Bayraktar. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються.

Су-27 РФ атакував український Bayraktar. У Мережі з'явилося відео, на якому зображено, як російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar над Чорним морем.

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