Число танків у ЗСУ зростає, РФ втрачає перевагу у важкій зброї — Bloomberg

Танковий парк України виріс з початку вторгнення минулого року, підрахували аналітики Oryx.

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ЗСУ знищують техніку окупантів / Генштаб ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

З часу початку повномасштабної війни в Україні танковий парк ЗСУ виріс, в той час як у російських окупантів скоротився вдвічі.

На основі підрахунків втраченої або захопленої російської техніки, які здійснила розвідувальна група Oryx, танковий парк України зріс з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі, пише Bloomberg.

Відзначається, що дані про танки, зокрема, збігаються з парламентськими свідченнями, даними у вівторок начальником штабу оборони Великобританії Тоні Радакіном.

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"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і в кращому випадку може виробляти 200 танків на рік", — заявив Радакін комітету з оборони законодавчих зборів.

При цьому також скоротився розрив і по артилерії і реактивним системам залпового вогню, хоча і з набагато меншим відривом. У той же час багато хто вважає таку оцінку консервативною.

Раніше в мережі поширилася інформація про те, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади нібито втратили велику кількість особового складу, а також Leopard і Bradley в ході боїв на запорізькому напрямку. Однак насправді це ворожа ІПСО.

Як зазначив головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, в день, коли РФ заявила про понад 300 "убитих" українських бійців бригади, насправді тоді загинуло п'ятеро захисників.

Раніше пілот російських окупаційних військ, лейтенант Дмитро Мішов дезертирував з армії агресорів, нелегально перетнув кордон Литви і здався місцевій владі ‒ для того, щоб не брати участь у війні в Україні.

Мішов каже, що серед льотчиків окупаційної армії втрати дуже великі. "Втрати серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, наприклад, з Афганом, я знаю, що там 333 вертольоти втратили. А у нас 10 років Афгану повторили за рік", – підсумував він.

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