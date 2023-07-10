В Україні відкривають завод з виробництва найпотужнішого озброєння

Найближчим часом крім заводу з виробництва "Байрактарів" в Україні з'явиться також завод з виробництва бронетехніки.

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Rheinmetall відкриє завод в Україні / Колаж Главред, фото defence-ua.com, pixabay

Протягом трьох місяців на заході України німецький концерн Rheinmetall планує відкрити завод з виробництва бронетехніки.

Як заявив генеральний директор Армін Паппергер в ексклюзивному інтерв'ю CNN, найбільший у Німеччині виробник зброї навчатиме українців обслуговувати танки та іншу бронетехніку, вироблену на заводі.

"Українці повинні допомогти самі собі, якщо їм завжди доведеться чекати європейців або американців, щоб допомогти їм протягом наступних 10 або 20 років... це неможливо", - сказав він.

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Відзначимо, що в Україні також почали будівництво заводу з виробництва турецьких безпілотників"Байрактар".

Його появу в країні анонсували ще до початку повномасштабної війни, проте цей процес значно затягнувся, а зараз нарешті в цій справі з'явилися зрушення.

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