Кому можуть вручити повістку навіть із "бронюванням": з’явилося важливе попередження

Олексій Тесля
23 березня 2026, 20:57
Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити військово-медичну комісію раз на рік, нагадала Ірина Цибко.
ТЦК, порядок денний
З'явилося попередження про вручення повісток

Важливе із заяв Цибко:

  • Військовозобов'язані повинні проходити військово-медичну комісію раз на рік
  • З'являтися не обов'язково необхідно в ТЦК за місцем реєстрації — це може бути інше

Адвокат і юрист практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірина Цибко прокоментувала питання про те, чи трапляються в практиці випадки, коли у людини з документами все в порядку, але їй все одно на блокпості виписують повістку.

"Так, такі випадки бувають, і досить часто зустрічається "легкий" варіант — коли просто виписують повістку з вимогою з'явитися, наприклад, наступного дня. Справа в тому, що навіть якщо у людини є відстрочка або бронювання, це не завжди означає, що ТЦК заборонено виписувати їм повістки", — розповіла вона Главреду.

Експерт зазначає, що, наприклад, людина може мати відстрочку, але не проходила ВЛК більше року.

"Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити військово-медичну комісію раз на рік, незалежно від категорії придатності. Якщо ж людина проходила ВМК, умовно, десять років тому, це вже не актуально, і в такому випадку їй можуть виписати повістку або для проходження ВМК, або для уточнення облікових даних. При бронюванні ситуація аналогічна — також можуть вручити повістку. У цьому немає нічого критичного: головне — з'явитися за повісткою, щоб уникнути проблем у майбутньому, зокрема розшуку або штрафів за неявку", — попередила вона.

Разом з тим юрист зазначає, що з'являтися не обов'язково потрібно до ТЦК за місцем реєстрації — це може бути інший, залежно від того, де саме людину зупинили.

"Якщо ж у людини немає відстрочки або бронювання, навіть за відсутності інших порушень вона все одно може підпадати під мобілізацію. У такому випадку спочатку можуть видати повістку на проходження ВЛК, а після цього — так звану повістку на відправку, тобто мобілізаційне розпорядження. Якщо особу визнано придатною до служби і вона не скористалася правом на відстрочку або бронювання, формальних підстав для її немобілізації немає, тому такі ситуації, коли відразу видають повістку на мобілізацію, також трапляються", — додала Цибко.

Раніше Рада схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років. Прийнято закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міноборони доопрацювало законопроект про право на відстрочку. У міністерстві хочуть досягти справедливості, прогнозованості та гарантій для захисників України.

Як повідомляв раніше Главред: українці скаржаться, що отримували push-повідомлення про те, що відстрочка може бути продовжена, але фактично цього не сталося. Міністерство оборони України пояснило, що слід робити в цьому випадку.

Про персону: Ірина Цибко

Ірина Цибко — адвокат та партнер юридичної компанії RELIANCE. Магістр права Одеської юридичної академії. Спеціалізується на питаннях військового права, адміністративної та кримінальної відповідальності, а також захисті прав громадян у взаєминах із державними органами.

Має багаторічний досвід юридичної практики та представляє інтереси клієнтів у судах і державних установах. У своїй роботі зосереджується, зокрема, на справах, пов’язаних із військовим обліком, мобілізацією, оскарженням дій територіальних центрів комплектування (ТЦК) та захистом прав військовозобов’язаних. Також виступає як експертка у медіа, коментуючи актуальні правові питання, зокрема у сфері мобілізаційного законодавства та відповідальності за його порушення.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:44Війна
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:53Енергетика
РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:30

Вже не жарт: де відкрито "університет барбекю" і зараховано перших студентів

22:27

10 найкращих трилерів 90-х, які варто передивитися

21:44

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:06

Росіяни готують наступ на важливе місто: офіцер розкрив плани ворога

20:57

Кому можуть вручити повістку навіть із "бронюванням": з’явилося важливе попередження

Які блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатомЯкі блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатом
20:47

"Золота жила": адвокат пояснила, що роблять ТЦК на блокпостах та чи законно це

20:45

Завдання, яке ламає мозок: лише люди з гострим зором знайдуть банан за 9 секунд

20:18

Більшість роблять "на око": без чого підживлення часнику не дасть результатуВідео

19:59

"Плюс" буде навіть вночі: коли на Тернопільщині відчутно потеплішає

Реклама
19:54

Всього 5 хвилин — і килим як новий: простий спосіб повернути блиск без хімчисткиВідео

19:53

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:20

Як подовжити тривалість життя кішки: найпростіший спосіб, який ігнорують власникиВідео

19:10

Конфлікт навколо Ірану може змінити світові ринки: Андрусів назвав ризикиПогляд

18:58

"Трамп чинитиме тиск": з’явився тривожний сценарій завершення війни в Україні

18:53

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:48

Запасів дизелю в Україні вистачить до кінця березня, але квітень під питанням – Reuters

18:45

Лише один секрет збереже урожай: коли сіяти огірки у відкритий ґрунтВідео

18:21

Погода в Україні різко зміниться - де випадуть дощі та вдарить похолодання

18:15

Температура підскочить з -3 до +16: коли на Львівщині різко зміниться погода

17:40

Керував шпигунською мережею на Закарпатті: СБУ викрила угорського розвідникаВідео

Реклама
17:39

Коли народжуються люди, які наділені особливою інтуїцією – лише чотири дати

17:32

Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

17:30

Ціни на пальне різко зростуть: українцям назвали терміни подорожчання на АЗС

17:19

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

17:06

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

16:59

"ФСБ не боїтесь?": зрадницю Йолку "розмазали" українці і отримали відповідь

16:50

Його забувають мити всі: названо одне з найбрудніших місць на кухніВідео

16:32

РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

16:30

Садівники масово закопують банани в землю: причина виявилася несподівано простоюВідео

16:29

Чому досвідчені кухарі збризкують оцтом пательню перед смаженням: старий трюк

15:55

В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

15:44

Чим пахне Тарас Цимбалюк: парфуми Папи Римського та унісекс-ароматиВідео

15:17

"З глибоким сумом": помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

15:12

Провели переговори: Трамп оголосив про рішення щодо Ірану та віддав наказ армії

15:08

Ефект зоряного неба за хвилини: як ефектно пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:53

На Житомирщину увірветься рекордне тепло: коли прогріє до +20 градусів

14:38

Росія зупинила експорт нафти через порти в Балтійському морі після атаки дронів – ЗМІ

14:22

Софія Ротару публічно звернулася до онука-втікача — деталі

14:15

Чорт в українській культурі - ким його вважали наші предки

14:11

Вулична камера випадково зафіксувала унікальний ритуал оленів: що вони робили

Реклама
14:06

Що обов’язково потрібно покласти у великодній кошик: священик назвав 7 продуктівВідео

14:04

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android

13:58

Що означає сигнал регулювальника: тест з ПДР, який під силу не кожномуВідео

13:43

До 68 тис. грн: оприлюднено найвищі зарплати в Україні у 2026 році

13:42

Ціни поповзли вгору: ключовий продукт перед Великоднем почав дорожчати

13:32

Підозрюваного у здійсненні подвійного теракту в Бучі затримали - що відомоФото

13:31

Як українською влучно замінити російське слово "язвить": є декілька цікавих варіантів

13:16

Фантастична закуска з крашанок на Великдень: дуже простий рецепт

13:13

Мамина булочка: Леся Нікітюк показала, як вона зустрічає ранок із сином

13:06

"Будемо колоти тобі": Віктор Павлік опинився під загрозою на власному концерті

