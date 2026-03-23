Кому можуть вручити повістку навіть із "бронюванням": з’явилося важливе попередження

Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити військово-медичну комісію раз на рік, нагадала Ірина Цибко.

Адвокат і юрист практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірина Цибко прокоментувала питання про те, чи трапляються в практиці випадки, коли у людини з документами все в порядку, але їй все одно на блокпості виписують повістку.

"Так, такі випадки бувають, і досить часто зустрічається "легкий" варіант — коли просто виписують повістку з вимогою з'явитися, наприклад, наступного дня. Справа в тому, що навіть якщо у людини є відстрочка або бронювання, це не завжди означає, що ТЦК заборонено виписувати їм повістки", — розповіла вона Главреду.

Експерт зазначає, що, наприклад, людина може мати відстрочку, але не проходила ВЛК більше року.

"Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити військово-медичну комісію раз на рік, незалежно від категорії придатності. Якщо ж людина проходила ВМК, умовно, десять років тому, це вже не актуально, і в такому випадку їй можуть виписати повістку або для проходження ВМК, або для уточнення облікових даних. При бронюванні ситуація аналогічна — також можуть вручити повістку. У цьому немає нічого критичного: головне — з'явитися за повісткою, щоб уникнути проблем у майбутньому, зокрема розшуку або штрафів за неявку", — попередила вона.

Разом з тим юрист зазначає, що з'являтися не обов'язково потрібно до ТЦК за місцем реєстрації — це може бути інший, залежно від того, де саме людину зупинили.

"Якщо ж у людини немає відстрочки або бронювання, навіть за відсутності інших порушень вона все одно може підпадати під мобілізацію. У такому випадку спочатку можуть видати повістку на проходження ВЛК, а після цього — так звану повістку на відправку, тобто мобілізаційне розпорядження. Якщо особу визнано придатною до служби і вона не скористалася правом на відстрочку або бронювання, формальних підстав для її немобілізації немає, тому такі ситуації, коли відразу видають повістку на мобілізацію, також трапляються", — додала Цибко.

Раніше Рада схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років. Прийнято закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міноборони доопрацювало законопроект про право на відстрочку. У міністерстві хочуть досягти справедливості, прогнозованості та гарантій для захисників України.

Як повідомляв раніше Главред: українці скаржаться, що отримували push-повідомлення про те, що відстрочка може бути продовжена, але фактично цього не сталося. Міністерство оборони України пояснило, що слід робити в цьому випадку.

Про персону: Ірина Цибко Ірина Цибко — адвокат та партнер юридичної компанії RELIANCE. Магістр права Одеської юридичної академії. Спеціалізується на питаннях військового права, адміністративної та кримінальної відповідальності, а також захисті прав громадян у взаєминах із державними органами. Має багаторічний досвід юридичної практики та представляє інтереси клієнтів у судах і державних установах. У своїй роботі зосереджується, зокрема, на справах, пов’язаних із військовим обліком, мобілізацією, оскарженням дій територіальних центрів комплектування (ТЦК) та захистом прав військовозобов’язаних. Також виступає як експертка у медіа, коментуючи актуальні правові питання, зокрема у сфері мобілізаційного законодавства та відповідальності за його порушення.

