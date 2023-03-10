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Комбінований ракетний удар РФ по Україні: експерт висунув несподівану версію

10 березня 2023, 14:56
РФ намагається знищити українську інфраструктуру та знизити інтенсивність опору ЗСУ, каже Валерій Романенко.
Крилата ракета повітряного базування Х-22
РФ завдала масованого ракетного удару по Україні / Фейсбук Костянтина Машовця

Комбінований ракетний удар по Україні 9 березня РФ застосувала з метою продовження своєї концепції війни з Україною як "безконтактної", заявив авіаційний експерт, науковий співробітник музею НАУ Валерій Романенко.

В інтерв'ю Главреду він нагадав, що крім бойових дій на фронті, РФ намагається знищити українську інфраструктуру, а також шляхом ракетних ударів по цивільній інфраструктурі зменшити інтенсивність опору ЗСУ.

При цьому експерт не виключив, що ймовірною метою комбінованого ракетного удару РФ була провокація заворушень в тилу, щоб люди почали вимагати завершення війни і капітуляції.

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"Але це - дурні надії. І росіяни, немов вперті осли, з більшою наполегливістю почали атаки на інфраструктуру (хоча я думав, що вони з настанням теплого часу відмовляться від цього). Причому вони використовують навіть ракети "Кинджал" в небаченій кількості – за один наліт росіяни використовували їх удвічі більше, ніж за весь минулий рік", — додав Романенко.

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко – авіаційний експерт, науковий співробітник музею Національного авіаційного університету (НАУ).

Як відомо, 9 березня російські окупанти протягом доби здійснили пуск десяток ракет різного базування, 34 з яких були знищені і ще 8 не досягли своїх цілей.

Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед-136", половина яких була збита.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначає, що інтенсивність ракетних ударів російських окупантів і шкода від них для України неминуче падатиме, а ефективність систем ППО - зростатиме. Для пересічного українця тенденція з російськими ракетними ударами по Україні буде позитивною, каже Жданов.

Читайте більше:

війна Росії та України ракетний удар Валерій Романенко
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