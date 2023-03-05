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Окупанти РФ готують точкові ракетні удари: названо ймовірні цілі

5 березня 2023, 09:38
У разі точкових атак ворог піднімає в повітря авіацію, а також тримає напоготові ракетоносії в морі.
Ракетний удар
Окупанти можуть готувати новий ракетний удар / pixabay.com, vpk.name

Існує небезпека нанесення російськими окупантами ракетного удару по території України, заявила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Ворог може завдати точкових ударів по Україні, підкреслила вона в ефірі телемарафону.

Про підготовку нової ракетної атаки свідчить число ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі, в тому числі присутність підводних, пояснила представник Сил оборони півдня України.

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Вона не виключила, що ворог може вдатися до точкових атак, як це було по Кременчуцькому району.

"Якою вона буде - це вже залежить від тієї тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки - це не той результат, якого очікують. Це великі витрати та мала віддача", — сказала спікер.

Разом з тим Гуменюк додала, що в разі точкових атак ворог підіймає в повітря авіацію, а також тримає напоготові ракетоносії в морі, намагаючись заплутати українську протиповітряну оборону і відволікаючи увагу.

Раніше Юрій Ігнат заявив про те, що загарбники РФ змінили свою тактику. Якщо раніше вони влаштовували масовану ракетну атаку раз на два тижні, але зараз застосовують ракети частіше.

Він нагадав, що росіяни б'ють ракетами навіть вночі, не чекаючи поки підготують значний запас снарядів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про вибухах, що пролунали у Хмельницькому після оголошення повітряної тривоги.

Пізніше Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що російські окупанти випустили по території України чотири крилаті ракети "Калібр", дві з них були збиті силами української протиповітряної оборони.

Читайте більше:

війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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