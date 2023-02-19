В ОК "Південь" пояснили, як агресори змінили тактику ракетних ударів через невдачі

Як каже речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, Росія змінила тактику, зосередившись на більш частих ударах меншою кількістю ракет.

Агресори змінили тактику ракетних ударів через невдачі - ОК "Південь" / скріншот з відео, "Детектор медіа"

Через низьку ефективність масованих ракетних атак російські окупанти змінили тактику, зосередившись на завдаванні частіших ударів меншою кількістю ракет. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла прессекретар оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла. Вони спостерігали за віддачею і їм дуже дошкуляла ефективність роботи нашої ППО. Тому зараз росіяни шукають способи, як виснажити її. Ворог намагається розвідати місця розташування наших систем", - пояснила вона.

Гуменюк каже, що у РФ спостерігаються суттєві проблеми з поповненням запасів ракет, в першу чергу – "Калібр" морського базування.

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За її словами, хоч у Росії і залишилося мало ракет, проте все ще залишається високоточна зброя для конкретних цілей. При цьому поповнення запасів у росіян не дуже швидке, оскільки виробництво ракет серйозно сповільнилося через санкції.

"Ми спостерігаємо невпевненість ворога в кількості ракет. Вони намагаються підвозити запаси "Калібрів" до Севастополя, оскільки їм вже їх не вистачає. Станом на ранок 19 лютого в Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту становить 9 одиниць, серед яких всього два ракетоносії: один надводний і один – підводний. Зараз загальний залп може становити 8 ракет. Однак у окупантів ще є ракетоносії в пунктах базування", – підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Крім того, вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе, які Росія використовує для ударів по Україні. За його словами, використання іранських дронів у війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем в області безпілотників.

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