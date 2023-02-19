В ОК "Південь" пояснили, як агресори змінили тактику ракетних ударів через невдачі

Через низьку ефективність масованих ракетних атак російські окупанти змінили тактику, зосередившись на завдаванні частіших ударів меншою кількістю ракет. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла прессекретар оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла. Вони спостерігали за віддачею і їм дуже дошкуляла ефективність роботи нашої ППО. Тому зараз росіяни шукають способи, як виснажити її. Ворог намагається розвідати місця розташування наших систем", - пояснила вона.
Гуменюк каже, що у РФ спостерігаються суттєві проблеми з поповненням запасів ракет, в першу чергу – "Калібр" морського базування.
За її словами, хоч у Росії і залишилося мало ракет, проте все ще залишається високоточна зброя для конкретних цілей. При цьому поповнення запасів у росіян не дуже швидке, оскільки виробництво ракет серйозно сповільнилося через санкції.
"Ми спостерігаємо невпевненість ворога в кількості ракет. Вони намагаються підвозити запаси "Калібрів" до Севастополя, оскільки їм вже їх не вистачає. Станом на ранок 19 лютого в Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту становить 9 одиниць, серед яких всього два ракетоносії: один надводний і один – підводний. Зараз загальний залп може становити 8 ракет. Однак у окупантів ще є ракетоносії в пунктах базування", – підсумувала Гуменюк.
Нагадаємо, раніше представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.
Крім того, вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе, які Росія використовує для ударів по Україні. За його словами, використання іранських дронів у війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем в області безпілотників.
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