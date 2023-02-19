Загроза ракетних ударів РФ: окупанти готують масовані атаки – Ігнат

До річниці початку повномасштабної агресії окупанти готують нові атаки, не виключив речник Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат не виключив нових ударів окупантів РФ / Скріншот, командування ПС ЗСУ

У річницю масштабного вторгнення в Україну російські окупанти можуть завдати ракетний удар по Україні або посилити атаки на фронті, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він не виключив, що причиною цього може бути бажання окупантів показати "сакральність" дати 24 лютого. Таку думку спікер Повітряних сил ЗСУ висловив в ефірі "24 каналу".

За його словами, до річниці початку повномасштабної агресії окупанти готують нові атаки і нагнітають ситуацію.

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Разом з тим представник ЗСУ звернув увагу на те, що на сході України йдуть запеклі бої щодня, а ракетні обстріли РФ не припиняються.

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"Говорити про якусь драматичну ситуацію не доводиться. Так, буде загострення, будуть ракетні удари, ніхто вже не сумнівається, що щось таке буде. Але ми до цього готові... Є у нас засоби для відбиття тих ударів. На жаль, не так багато засобів ППО є, як про них говорять", — пояснив він.

Разом з тим Ігнат додав, що Україна очікує поставок союзниками систем ППО IRIS-T і SAMP-Т, при цьому українські військові випереджають графіки навчань на новій техніці.

Раніше Ігнат заявив про те, що загарбники РФ змінили свою тактику. Якщо раніше вони влаштовували масовану ракетну атаку раз на два тижні, але зараз застосовують ракети частіше.

Він нагадав, що росіяни б'ють ракетами навіть вночі, не чекаючи поки підготують значний запас снарядів.

Нагадаємо, вранці в суботу стало відомо про вибухи, що пролунали у Хмельницькому після оголошення повітряної тривоги.

Пізніше Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що російські окупанти випустили по території України вранці в суботу чотири крилаті ракети "Калібр", дві з них були збиті силами української протиповітряної оборони.

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