Кого призвуть до ЗСУ в Україні в серпні: роз'яснення від військкомату

Верховна Рада знову продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні, які триватимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

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Як кажуть офіцери, зараз в ЗСУ існує величезна потреба в комплектуванні штурмових підрозділів / колаж Главред, фото УНІАН

Український парламент продовжив термін дії воєнного стану та мобілізацію в Україні до 15 листопада 2023 року, тому призов громадян до лав захисників держави триває і в серпні ряди військових поповнять як придатні, так і обмежено придатні військовозобов'язані. Про це розповів у коментарі "Українському радіо Полтава" представник Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Роман Істомін.

За його словами, зараз в ЗСУ існує величезна потреба в комплектуванні штурмових підрозділів. У той же час, зараз відбувається і комплектування інших підрозділів, які не знаходяться безпосередньо на фронті і не виконують бойових завдань.

Тому призову підлягають:

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придатні і обмежено придатні чоловіки у віці від 27 до 60 років (і з наявністю військового досвіду, і без оного);

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі або резерві;

призовники віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу в лавах ЗСУ (вони підписують контракт із ЗСУ);

зняті і виключені з військового обліку чоловіки, які були визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану (якщо вони не мають права на відстрочку або були не засуджені за тяжкий злочин).

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року своїм указом оголосив загальну мобілізацію в Україні у зв'язку з повномасштабним військовим нападом країни-агресора Російською Федерацією. Мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 16 років, які можуть нести військову службу за станом здоров'я.

Оскільки війна триває, мобілізація та воєнний стан в Україні продовжуються. 26 липня 2023 року президент Зеленський вніс до Ради ініціативи про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні.

Профільний комітет Ради 27 липня підтримав внесені Зеленським ініціативи про пролонгацію воєнного стану та мобілізації в Україні до 15 Листопада 2023 року.

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