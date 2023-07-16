Мобілізація в Україні: що і для яких українців зміниться з 1 серпня

В Україні триває мобілізація, оголошена в результаті повномасштабного вторгнення РФ. З 1 серпня певну категорію військовослужбовців чекають зміни.

https://glavred.net/ukraine/mobilizaciya-v-ukraine-chto-i-dlya-kakih-ukraincev-izmenitsya-s-1-avgusta-10486051.html Посилання скопійоване

З 1 серпня передбачається введення щомісячної додаткової винагороди для строковиків. / Колаж фото УНІАН і ТСН

В Україні як і раніше триває загальна мобілізація, яка була оголошена в результаті повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. З 1 серпня певну категорію військовослужбовців ЗСУ чекають зміни. Про це повідомляє портал "24 канал".

Починаючи з 1 серпня строковики за бажанням можуть бути переведені в категорію мобілізованих. Військовослужбовці строкової служби, термін служби яких закінчився під час дії воєнного стану, та військова служба яких продовжена понад встановлені строки, та які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців, за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

Крім того, з 1 серпня передбачається введення щомісячної додаткової винагороди для строковиків.

відео дня

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті завершують підготовку законопроекту, згідно з яким в Україні буде створено так званий Реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Пізніше юрист Роман Сімутін назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному. Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині – виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду.

Вас можуть зацікавити такі новини: