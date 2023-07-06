Військком розповів, хто перш за все потрапить під мобілізацію влітку 2023 року

Як кажуть офіцери, у липні 2023 року найбільший запит до ЗСУ на громадян, які на високому рівні володіють іноземними мовами.

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Офіцери кажуть, що ЗСУ зараз дуже потребують призовників-поліглотів / Колаж фото УНІАН та Генштаб ЗСУ

Жадний військовозобов'язаний в ході мобілізації не може бути призваний до військової частини в зоні бойових дій, без спеціальної підготовки. Влітку 2023 року ЗСУ найбільше потребують призовників, які володіють іноземними мовами, повідомляє портал Арміяінформ з посиланням на начальника Харківського обласного ТЦК полковник Володимира Арапа.

За словами офіцера, у липні 2023 року найбільший запит до ЗСУ на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами.

Арап стверджує - це потрібно для того, щоб ЗСУ швидко і якісно оволодіти різними видами озброєння, які отримала Україна від міжнародних партнерів, а багато військових проходять навчання в інших державах або займаються з іноземними інструкторами на в межах України.

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Саме тому, каже полковник, для співпраці із зарубіжними інструкторами, які допомагають українським воїнам опановувати новітні види озброєння, і потрібні фахівці-поліглоти.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів. У травні 2023 року Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 3 місяці.

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