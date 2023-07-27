У Раді дали "зелене світло" продовженню воєнного стану та мобілізації в Україні

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони підтримав внесений президентом законопроект про продовження дії воєнного стану.
Одночасно з цим в Україні також продовжується і загальна мобілізація. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Він уточнив, що відповідне рішення віддали свої голоси 17 членів профільного комітету Ради.
Подробиці рішення про продовження воєнного стану
Железняк також зазначив, що воєнний стан і мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 діб. Тобто, до 15 листопада 2023 року.
Нардеп також написав, що далі ці рішення має затвердити парламент (226+ голосів).
"Це станеться дуже скоро", - додав Железняк.
Воєнний стан в Україні
Раніше повідомлялося про те, що Рада в найближчі дні продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні. Термін дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у травні 2023 року і діє до 18 серпня.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан до листопада. Пропозиція про продовження воєнного стану з'явилася на сайті парламенту в середу 26 липня.
Нагадаємо, що в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.
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