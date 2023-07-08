Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: що потрібно робити

Є цілком конкретний перелік дій з приводу того, як отримати відстрочку від військової служби під час воєнного стану.

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Щоб оформити відстрочку від мобілізації, обов'язково треба прибути в ТЦК / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Під час воєнного стану всі українські чоловіки 18-60 років вважаються військовозобов'язаними, проте частина з них має право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє портал ТСН.

Право на відстрочку від мобілізації є у тих, хто відповідає хоча б одній умові статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Але кажуть фахівець, реалізувати дане право можна тоді, коли військовозобов'язаний прибуде за повісткою в ТЦК (в просторіччі – військкомат) для уточнення облікових даних.

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Як оформити відстрочку у військкоматі

Для підтвердження права на відстрочку слід надати ТЦК документи про:

сімейний стан;

стан здоров'я;

роботі або бронюванні на роботі.

Якщо людину вперше викликають в ТЦК, його працівникам слід:

перевірити у списку статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на якій підставі він має право на відстрочку;

зібрати необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку. Список цих документів для конкретного випадку ніде не вказано, проте можна уточнити в ТЦК або у юристів. Водночас у ТЦК може бути неповний список документів;

підготувати по кілька (обов'язково завірених нотаріусом) копій документів, що підтверджують право на відстрочку;

з'явитися в ТЦК за повісткою і уточнити дані про себе, подати заяву на відстрочку і пакет підтверджуючих її документів.

Далі, в заяві на відстрочку слід вказати паспортні дані заявника, прохання надати відстрочку відповідно до статті 23, дату і підпис.

Після цього в ТЦК Заява реєструється в журналі вхідної кореспонденції. Далі комісія ТЦК розглядає заяву і приймає рішення про надання відстрочки. Після прийняття рішення особа викликається в ТЦК для отримання виписки з книги протоколів. У цій виписці вказані ПІБ людини, дата народження, підстави відстрочки, номер і дата протоколу відстрочки, ПІБ і підписи членів комісії.

Військовозобов'язаному повинні видати на руки довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або у тимчасовому посвідченні – саме цей документ пред'являється на вимогу про наявність відстрочки.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті завершують підготовку законопроекту, згідно з яким в Україні буде створено так званий Реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Пізніше юрист Роман Сімутін назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному. Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині – виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду.

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