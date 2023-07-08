УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: що потрібно робити

Дмитро Відоменко
8 липня 2023, 08:58 оновлено 8 липня, 08:58
101
Є цілком конкретний перелік дій з приводу того, як отримати відстрочку від військової служби під час воєнного стану.
Повістка, відстрочка
Щоб оформити відстрочку від мобілізації, обов'язково треба прибути в ТЦК / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Під час воєнного стану всі українські чоловіки 18-60 років вважаються військовозобов'язаними, проте частина з них має право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє портал ТСН.

Право на відстрочку від мобілізації є у тих, хто відповідає хоча б одній умові статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Але кажуть фахівець, реалізувати дане право можна тоді, коли військовозобов'язаний прибуде за повісткою в ТЦК (в просторіччі – військкомат) для уточнення облікових даних.

відео дня

Як оформити відстрочку у військкоматі

Для підтвердження права на відстрочку слід надати ТЦК документи про:

  • сімейний стан;
  • стан здоров'я;
  • роботі або бронюванні на роботі.

Якщо людину вперше викликають в ТЦК, його працівникам слід:

  • перевірити у списку статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на якій підставі він має право на відстрочку;
  • зібрати необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку. Список цих документів для конкретного випадку ніде не вказано, проте можна уточнити в ТЦК або у юристів. Водночас у ТЦК може бути неповний список документів;
  • підготувати по кілька (обов'язково завірених нотаріусом) копій документів, що підтверджують право на відстрочку;
  • з'явитися в ТЦК за повісткою і уточнити дані про себе, подати заяву на відстрочку і пакет підтверджуючих її документів.

Далі, в заяві на відстрочку слід вказати паспортні дані заявника, прохання надати відстрочку відповідно до статті 23, дату і підпис.

Після цього в ТЦК Заява реєструється в журналі вхідної кореспонденції. Далі комісія ТЦК розглядає заяву і приймає рішення про надання відстрочки. Після прийняття рішення особа викликається в ТЦК для отримання виписки з книги протоколів. У цій виписці вказані ПІБ людини, дата народження, підстави відстрочки, номер і дата протоколу відстрочки, ПІБ і підписи членів комісії.

Військовозобов'язаному повинні видати на руки довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або у тимчасовому посвідченні – саме цей документ пред'являється на вимогу про наявність відстрочки.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті завершують підготовку законопроекту, згідно з яким в Україні буде створено так званий Реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Пізніше юрист Роман Сімутін назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному. Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині – виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду.

Вас можуть зацікавити такі новини:

мобілізація військкомати війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

09:46 Україна
Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФ

Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФ

08:45 Україна
Україна заслуговує отримати членство в НАТО - Ердоган

Україна заслуговує отримати членство в НАТО - Ердоган

08:28 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:42

"Батько з небес сказав мені: "Зупинись"": Ступка вперше оцінив своє п'яне ДТП

10:05

"Використовуючи всі озброєння": Резніков повідав, як ЗСУ застосують касетні снаряди

09:46

У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

09:32

У ГУР пояснили, навіщо Путін послав на ЗАЕС свого "боярина" Кирієнка

09:17

Путін! Навіщо ти стріляєш ракетами по Львову?Погляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:58

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: що потрібно робити

08:45

Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФВідео

08:28

Україна заслуговує отримати членство в НАТО - ЕрдоганФото

07:47

Наразі Україна не готова до членства в НАТО - Байден

Реклама
07:05

Загадка для найуважніших: потрібно знайти загублену каблучку на підлозі

06:45

Чому ми неправильно вживаємо слова "уїхати" і "угнати": Авраменко пояснив значенняВідео

06:02

Коли Україна стане членом НАТО?Погляд

05:00

Буде майже 6-бальний шторм: Україну накриває дуже сильна магнітна буря

04:40

Під патронатом Путіна, але не конкурент ФСБ і МО: генерал розповів про РосгвардіюВідео

04:00

Яке сьогодні свято 8 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:00

Чим підгодувати огірки: дачники розкрили хитрий секрет багатого врожаю

02:35

Огризко спрогнозував, чи влаштує РФ теракт на Запорізькій АЕС

01:35

"Сумніватимуться, хто це зробив": Захід не відповість РФ у разі аварії на ЗАЕС – Огризко

07 липня, п'ятниця
23:59

"Вони потрібні українцям": Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ

23:31

"ЗСУ шукають слабкі місця росіян": у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу

Реклама
23:21

"Все за планом, переможемо": Залужний відвідав два напрямки на передовій

22:49

"Немає чого розслаблятися": українська блогерка зраділа ракетному удару по ЛьвовуВідео

22:47

Дитина залишилася без мами: у Норвегії жорстоко вбили біженку з України

21:55

ЗСУ озброять касетними боєприпасами: у Байдена зробили гучну заяву

21:31

Хитра головоломка для найуважніших: треба всього за 5 секунд знайти кота

21:30

На РФ чекає демілітаризація: у Зеленського назвали головні цілі України у війні

21:26

Теракт окупантів в Оленівці: Україна повернула тіла загиблих воїнів

21:15

Сергій Стерненко. Чи дадуть Україні касетні снаряди?Відеоблоги

20:34

Армія України взяла в пастку окупантів у Бахмуті і рухається на півдні - Маляр

20:30

Зеленський прибув до Туреччини на важливі перемовини: про що говоритиме з Ердоганом

19:43

Прослуховування під час переговорів: в BND дізналися секрети Пригожина і Лукашенка

19:24

ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16 - Ходжес

19:13

Як солити огірки на зиму в холодній воді: рецепт, від якого вся сім’я оближе пальчики

19:11

Чому Запоріжжя - не Чонгар, або Про очевиднеПогляд

18:42

Україна налагодить спільне виробництво потужних САУ натовського калібруВідео

18:41

Ніхто не розгадає їх загадку: 2 знаки, які будуть неймовірно успішними

18:30

Ексохоронець Путіна, що стоїть за Пригожиним: генерал СБУ оцінив вплив ДюмінаВідео

18:15

Як відновити окуляри від подряпин: копійчаний спосіб вас здивує

17:42

Україна отримає "багаторічний пакет допомоги" на саміті НАТО - Столтенберг

17:41

Касетні боєприпаси посилять ЗСУ та прискорять звільнення територій - Подоляк

Реклама
17:41

Пригожин замітає сліди: у Пентагоні розповіли про двійників ватажка ПВК Вагнера

17:21

Навіщо килим на кухні: плюси і мінуси

17:16

НАТО не хоче зникнення РФ з карти світу, тому закриє очі на теракт на ЗАЕС – Огризко

16:51

"Святкуєте смерті у Львові": Мішину рознесли за танці на яхті в купальникуВідео

16:40

Брітні Спірс вдарив охоронець відомого спортсмена: суть конфлікту

16:32

Ворога вибили під Бахмутом: ЗСУ пішли на штурм і просунулися вперед

16:29

Підрив ЗАЕС не загрожує радіацією – американські експерти

16:23

"Ніякий я не диктатор": Лукашенко в істериці вимагає від Заходу "вибачень"

16:17

Рижуля: в мережу потрапили фото дочки Гаррі і Меган

16:14

Любовний гороскоп на тиждень 10-16 липня: Тельцю - початок, Терезам - романтика

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти