Зеленський запропонував продовжити воєнний стан до листопада

Пропозиція про продовження воєнного стану з'явилась на сайті парламенту у середу 26 липня.

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Зеленський запропонував продовжити воєнний стан / Колаж: Главред, фото: ОПУ, 1 ОБрСпН

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Пропозиція про продовження воєнного стану внесена у середу 26 липня. Такі укази з'явились на сайті парламенту.

У відповідних законопроектах пропонується, щоб воєнний стан і мобілізацію було продовжено з 18 серпня ще на 90 днів, тобто до середини листопада. Минулого разу Зеленський продовжував воєнний стан і мобілізацію також на три місяці.

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Як повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, найближчими днями парламент планує підтримати ці укази.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

У ТЦК розкрили, кого можуть призвати на службу в липні. В межах мобілізації призову підлягають чоловіки віком 18-60 років. На військову службу можуть потрапити і обмежено придатні, однак їх не відправлятимуть до штурмових бригад.

КМУ змінив правила бронювання та розширив список професій. Зокрема, забронювати своїх співробітників зможуть підприємства ветеринарної медицини та пробірного контролю.

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