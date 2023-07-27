В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада

Верховна Рада підтримала законопроекти президента Володимира Зеленського №9533 та № 9532 про продовження воєнного стану та строків загальної військової мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 15 листопада. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.
"Парламент продовжив дію воєнного стану на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року", - повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
Таким чином, воєнний стан і мобілізація продовжені ще на 3 місяці.
Скільки разів Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію
з 24 лютого по 25 травня 2022 року;
з 25 травня по 23 серпня 2022 року;
з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;
з 21 листопада по 19 лютого 2023 року;
з 19 лютого по 20 травня 2023 року.
з 20 травня по 18 серпня 2023 року.
Воєнний стан та мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський 25 лютого своїм указом оголосив загальну мобілізацію в Україні у зв'язку з повномасштабним військовим нападом країни-агресора Російською Федерацією. Мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 16 років, які можуть нести військову службу за станом здоров'я.
Оскільки війна триває, мобілізація та воєнний стан в Україні продовжуються. 26 липня президент Зеленський вніс до Ради ініціативи про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні.
Профільний комітет Ради 27 липня підтримав внесені Зеленським ініціативи щодо пролонгації воєнного стану та мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.
Інші новини: