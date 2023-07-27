В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – парламентарі підтримали відповідний законопроект.

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Воєнний стан і мобілізація в Україні продовжені до 15 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Верховна Рада підтримала законопроекти президента Володимира Зеленського №9533 та № 9532 про продовження воєнного стану та строків загальної військової мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 15 листопада. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

"Парламент продовжив дію воєнного стану на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року", - повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Таким чином, воєнний стан і мобілізація продовжені ще на 3 місяці.

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Скільки разів Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року.

з 20 травня по 18 серпня 2023 року.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого своїм указом оголосив загальну мобілізацію в Україні у зв'язку з повномасштабним військовим нападом країни-агресора Російською Федерацією. Мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 16 років, які можуть нести військову службу за станом здоров'я.

Оскільки війна триває, мобілізація та воєнний стан в Україні продовжуються. 26 липня президент Зеленський вніс до Ради ініціативи про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні.

Профільний комітет Ради 27 липня підтримав внесені Зеленським ініціативи щодо пролонгації воєнного стану та мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

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