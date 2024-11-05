Кого з українців штрафуватимуть за зберігання дров вдома – пояснення нардепа

Для притягнення до кримінальної відповідальності необхідно зберігати дрова на суму понад 30 тис грн.

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Закон про дрова / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

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Норма запрацює не раніше, як із початку наступного опалювального сезону

Українці спокійно можуть зберігати 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових

Поліція не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності

Проголосований Верховною Радою законопроєкт №9665, спрямований на вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини, не має на меті обмежувати громадян, які використовують дрова для обігріву власних осель. Про це повідомила партія "Слуга народу" з посиланням на одного з авторів законопроєкту Максима Павлюка.

За його словами, суто технічно ця норма запрацює не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону.

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"В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою", - заявив депутат.

Він зауважив, що особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових.

"Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом", - зауважив Максим Павлюк.

Автор законопроекту додав, що для притягнення до кримінальної відповідальності необхідно зберігати дрова на суму понад 30 тис грн, а це, за даними ДроваЄ, - 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.

Павлюк також зазначив, що якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися.

"Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності. Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог", - підсумував він.

Хто такий Максим Павлюк? Максим Васильович Павлюк (нар. 3 червня 1992, с. Горішні Шерівці, Заставнівський район, Чернівецька область) — український прокурор, політик. Народний депутат України 9-го скликання. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомляє Вікіпедія.

Закон про дрова - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до семи років за зберігання дров без необхідної документації.

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що законопроект стосуватиметься лише тих, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. За його словами, жодних перевірок у пересічних громадян не буде.

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