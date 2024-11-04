'Гучний' закон про дрова: нардеп сказав, до кого можуть прийти з перевірками

Хто нестиме відповідальність за зберігання, перевезення або збут дров.

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Закон про дрова / колаж: Главред, фото: rada.gov.ua, pixabay

Головне із заяви нардепа:

Перевірок у пересічних громадян не буде

Посадити можуть тих, хто краде у великих обсягах

Закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, стосуватиметься лише тих, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, жодних перевірок у пересічних громадян не буде.

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"Насправді більшість коментаторів не читають законопроєкт і не аналізують, про що вони пишуть. Вони намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами з ДП "Ліси України", які, власне, і наштовхують їх на цю всю історію", – сказав нардеп.

Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.

"Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах – вантажівками. Їх можуть посадити", – підсумував нардеп.

Хто такий Юрій Камельчук? Юрій Олександрович Камельчук — Народний депутат України IX скликання. Член депутатської фракції Слуга народу. Засновник бізнес-спільноти Ukrainian Business Community, платформи розвитку бізнесу "Бізнес Актив" та Cardinal University, повідомляє Вікіпедія.

Закон про дрова - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до семи років за зберігання дров без необхідної документації.

Адвокат Олексій Кінебас заявив, що за значну шкоду, завдану незаконним вирубуванням чи пошкодженням дерев і чагарників, передбачено штраф від 34 000 гривень або до п'яти років позбавлення волі, залежно від вартості пошкодженої деревини й обставин.

15 жовтня закон був переданий на підпис президенту України.

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