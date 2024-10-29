Деякі українці можуть отримати кошти на придбання паливної деревини: деталі

Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів і державного бюджету.

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Виплати для українців / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Виплати отримають вразливі категорії українців

Розмір виплат розраховуватимуть індивідуально

Мінсоцполітики за підтримки ООН здійснить додаткові грошові виплати для придбання паливної деревини або вугілля для обігріву домівок взимку. Про це повідомила пресслужба уряду.

Зазначається, що виплати отримають вразливі категорії українців, які проживають у будинках, де інші види обігріву неможливі.

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"Ми дякуємо УВКБ ООН за сталу співпрацю та підтримку. В умовах війни наш обов’язок — забезпечити людям відчуття безпеки й тепла у власній домівці. Разом ми реалізовуємо програму, що допоможе вистояти в цю важку зимову пору. Йдеться про надання додаткової грошової виплати для придбання паливної деревини або вугілля: така допомога надзвичайно важлива для вразливих категорій населення з-поміж літніх людей, сімей із дітьми, осіб з інвалідністю, які проживають в будинках, де інші види обігріву неможливі", — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що фінансування здійснюватиметься коштом партнерів і державного бюджету, а розмір виплат розраховуватимуть індивідуально, залежно від рівня доходу домогосподарств.

"Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань", – підкреслили в уряді.

Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпечення рівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

Виплати для українців - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уряд затвердив ухвалу, яка передбачає новий порядок призначення та виплати одноразової допомоги у разі загибелі військовослужбовця або інвалідності, отриманої під час бойових дій.

Також відомо, що депутати Верховної Ради проголосували за законопроєкт про соціальний захист українських військовослужбовців. Це рішення гарантує військовим, що воюють на території країни-агресора Росії, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

Крім того, українські пенсіонери мають можливість отримати спеціальні надбавки до своєї пенсії у листопаді 2024 року. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, тоді як для інших потрібно подати відповідну заяву.

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