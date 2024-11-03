В Україну будуть штрафувати та судити за зберігання дров - в чому причина

В Україні можуть почати штрафувати та притягувати до кримінальної відповідальності за зберігання дров без документів, попереджає адвокат.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-budut-shtrafovat-i-sudit-za-hranenie-drov-v-chem-prichina-10610858.html Посилання скопійоване

За зберігання дров без документів світить штраф 34 тисячі і 7 років тюрми / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні за зберігання дров без документів будуть штрафувати та передбачена кримінальна відповідальність

15 жовтня законопроект переданий на підпис президенту

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до семи років за зберігання дров без необхідної документації. Зміни внесено до Адміністративного та Кримінального кодексів України, а наразі закон очікує підпису президента. Про це розповів адвокат Олексій Кінебас у коментарі "Суспільне Чернігів".

Як пояснив Кінебас, якщо закон набуде чинності, правопорушниками можуть виявитися багато сільських жителів, яким у певних випадках загрожуватиме або штраф, або навіть кримінальна відповідальність.

відео дня

Також, за його словами, нові норми закону посилюють покарання за незаконне вирубування та пошкодження дерев, що вважається удосконаленням правової відповідальності в екологічній сфері.

"Внесена нова стаття до Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу – незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або адміністративна, або кримінальна відповідальність просто за зберігання, перевезення або збут. Наприклад, дві особи, подружжя, зберігають дрова на суму понад 30 000 гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальна відповідальність передбачена від п'яти до семи років", - вказує він.

Адвокат зауважив, що наразі передбачена кримінальна відповідальність за незаконну вирубку саме лісів. Згідно з оновленою статтею 246, ця відповідальність поширюється на всі випадки незаконного знищення або пошкодження дерев і чагарників.

"Навіть якщо цих дров менше ніж на 30 000 гривень — це адміністративна відповідальність, там теж передбачені штрафи, якщо, наприклад, ви зберігаєте один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок — ця деревина має мати документи, де ви її взяли. До 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, вони будуть особами, яких слід би було притягти", — каже адвокат.

Адвокат пояснює, що за значну шкоду, завдану незаконним вирубуванням чи пошкодженням дерев і чагарників, передбачено штраф від 34 000 гривень або до п'яти років позбавлення волі, залежно від вартості пошкодженої деревини й обставин. Якщо ж знищення рослин спричиняє тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, покарання буде ще жорсткішим, зазначає Олексій Кінебас.

"Такі люди отримають від семи до 10 років. Для прикладу, за ненавмисне вбивство можна отримати від п'яти до восьми років максимум", - наголошує адвокат.

Адвокат зазначає, що в законі відсутні перехідні положення, тож після його підписання президентом він одразу набирає чинності. Це означає, що людина, яка зберігає дрова на суму 30 000 гривень без документів, може стати об'єктом кримінального провадження, і поліція матиме підстави для перевірок та відкриття кримінального провадження.

"Особа каже, я там придбав ці дрова влітку чи восени, чи взагалі минулого року, — це жодним чином його не звільняє від відповідальності, бо він зберігає дрова зараз. Це може призвести до адміністративної відповідальності або ж в залежності від обсягу, до кримінальної відповідальності", - говорить він.

15 жовтня закон був переданий на підпис президенту України. Після його прийняття Верховною Радою у всіх трьох читаннях та підписання головою Ради залишився лише фінальний підпис президента.

"Сподіваємось, вето буде накладено", — розповів Олексій Кінебас.

Хто такий Олексій Кінебас Олексій Кінебас - закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. З серпня 2005-го року по січень 2008-го працював юристом приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини. З січня по червень 2008-го року був координатором цієї юридичної приймальні. З липня 2010 року є керуючим партнером "Юридична компанія "КАНОН".

Штрафи в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, щорічне взяття на військовий облік юнаків-призовників в Україні є плановою процедурою і не має стосунку до мобілізаційних заходів, пов'язаних із війною. Однак тим, хто не став на облік, загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Усі військовозобов’язані в Україні мали оновити свої дані в ТЦК та СП до 16 липня, і для тих, хто цього не зробив, штрафи нараховуватимуться з кінця вересня, зазначив народний депутат Олександр Федієнко.

Проблема спалювання листя і трави в Україні залишається актуальною, адже це не тільки незаконно, а й завдає значної шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Хоча законодавство передбачає суворі покарання за такі дії, практика показує, що це явище все ще поширене.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред