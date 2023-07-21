Коли закінчиться війна в Україні: Жданов назвав точний місяць

Війна в Україні може повністю закінчитися вже в кінці весни або початку літа 2024 року. Про це у своєму відео заявив військовий експерт Олег Жданов.
Водночас він вважає, що активна фаза бойових дій триватиме лише до кінця 2023 року. Однак поки такий сценарій є лише теорією.
"Але додам масла у вогонь — наш президент після саміту НАТО говорив про ще один рік. Хочеться вірити в те, що говорять наші військовокомандувачі — є шанси завершити активну фазу бойових дій до кінця цього року", - сказав Жданов.
Він бачить саме так розвиток подій на фронті, якщо брати до уваги майбутні вибори в США. Не можна виключати, що терміни передачі західних літаків F-16 прораховані під передвиборчу кампанію Байдена.
"Я почув у політтехнолога Сергія Гайдая, що така новина як перемога України у війні для електорату заходить за 6 місяців до виборів. Він каже, що пізніше не можна і раніше теж. Раніше - забудуть, пізніше – не встигнуть переварити і усвідомити", – говорить Жданов.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Якщо вірити в цю теорію, то Україна може отримати винищувачі не раніше січня-лютого 2024 року.
"Це буде марш перемоги на F-16 з розгромом залишків російських військ на нашій території. Виходить 8 травня. З цього американці можуть почати своє передвиборче турне", - пояснює експерт.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
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