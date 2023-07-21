Коли закінчиться війна в Україні: Жданов назвав точний місяць

Західні F-16 можуть допомогти Україні перемогти РФ. Їх передадуть не раніше січня-лютого 2024 року.

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Війна в Україні може закінчиться до літа 2024 року / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Війна в Україні може повністю закінчитися вже в кінці весни або початку літа 2024 року. Про це у своєму відео заявив військовий експерт Олег Жданов.

Водночас він вважає, що активна фаза бойових дій триватиме лише до кінця 2023 року. Однак поки такий сценарій є лише теорією.

"Але додам масла у вогонь — наш президент після саміту НАТО говорив про ще один рік. Хочеться вірити в те, що говорять наші військовокомандувачі — є шанси завершити активну фазу бойових дій до кінця цього року", - сказав Жданов.

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Він бачить саме так розвиток подій на фронті, якщо брати до уваги майбутні вибори в США. Не можна виключати, що терміни передачі західних літаків F-16 прораховані під передвиборчу кампанію Байдена.

"Я почув у політтехнолога Сергія Гайдая, що така новина як перемога України у війні для електорату заходить за 6 місяців до виборів. Він каже, що пізніше не можна і раніше теж. Раніше - забудуть, пізніше – не встигнуть переварити і усвідомити", – говорить Жданов.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Якщо вірити в цю теорію, то Україна може отримати винищувачі не раніше січня-лютого 2024 року.

"Це буде марш перемоги на F-16 з розгромом залишків російських військ на нашій території. Виходить 8 травня. З цього американці можуть почати своє передвиборче турне", - пояснює експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський підтвердив, що швидкий результат контрнаступу неможливий. Генерал Сирський вважає, що в України все ще є одна явна перевага - єдність військового керівництва і довіра солдатів один до одного.

США вважають, що західні літаки не допоможуть ЗСУ в контрнаступі. Українські військові мають зараз тиснути на фронті за допомогою загальновійськового підходу, а літаки не допоможуть через російську ППО, кажуть у США.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ ЗСУ буде важким і довгим. Бійцям ЗСУ не вдається просуватися швидко через щільне мінування територій.

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