ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі: окупантів вибивають зі Старомайорського

Українські воїни продовжують наступальну операцію в Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив представник Об'єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.
За його словами, ЗСУ мають перевагу в боях за населений пункт Старомайорське (Донецька область). Про це він розповів під час онлайн-брифінгу в Military Media Center.
Майор ЗСУ зазначив, що на зазначених напрямках Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, заходи з розмінування місцевості та заходи контрбатарейної боротьби.
"У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макаровки за течією річки мокрі яли - тут перевага на нашому боці", — додав Шершень.
Контрнаступ ВСУ
Нагадаємо, ЗСУ з новою тактикою звільнили території на Бахмутському напрямку. В ході контрнаступу українські сили скорегували свою стратегію для мінімізації втрат і продовження нанесення ударів по російських силах.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ "покришили" окупантів із загонів "Шторм-Z". Підрозділи Збройних сил України на Мар'їнському напрямку завдали потужного удару по російських загонах "Шторм-Z", розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні.
Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.
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