"Путін - загроза для всього світу": Зеленський сказав, коли закінчиться війна в Україні

Світ не готовий до того, що господар Кремля Володимир Путін "втратить свою владу". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру, яке транслював телеканал Fox News.
У Зеленського запитали, коли, на його думку, завершиться російсько-українська війна. Президент відповів, що світ не готовий до того, що російський диктатор Путін втратить свою владу.
Глава Української держави вважає, що світ боїться змін в Росії, проте США, європейські країни та глобальний Південь "можуть вибирати".
"Путін перетнув всі червоні лінії. Він - неадекватна людина, він - загроза для всього світу, він спробує знищити НАТО", — підкреслив Зеленський.
За словами президента, війна закінчиться в той момент, коли світ це зрозуміє.
У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський назвав співвідношення втрат України та Росії. За його словами, втрати Збройних Сил України в п'ять разів менші, ніж втрати російської армії. Однак президент не назвав конкретних цифр.
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з іноземними дипломатами та представниками міжнародних організацій. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю та допомогу Україні, президент назвав завдання України на 2024 рік.
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