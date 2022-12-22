Коли ЗСУ зможуть наступати і чи вийдуть відразу до Криму: експерт зробив прогноз

Для наступу армії України потрібно задіяти сили від 5 до 10 бригад – близько 20-30 тисяч осіб, вважає військовий експерт Агіль Рустамзаде.

ЗСУ до Нового року або у 2023-му році зможе проводити масштабні наступальні операції - експерт / Колаж 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, УНІАН

Для переходу до великомасштабної військової операції силам оборони України потрібне угруповання в 20-30 тисяч осіб, яке буде забезпечене відповідним озброєнням. До Нового року або після Нового року ЗСУ силами 3-5 бригад зможуть виконувати масштабні завдання на одному з напрямків. Але велика атака, яка відразу дозволила б вийти до Криму, малоймовірна. Про це заявив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що для проведення широкомасштабної військової операції українській армії потрібне угруповання чисельністю 20-30 тисяч осіб. Наразі таких ресурсів у ЗСУ немає, тому найближчим часом великих наступів України не буде.

"Ви знаєте, для проведення широкомасштабної операції оперативного рівня потрібно задіяти десь від 5 до 10 бригад-близько 20-30 тисяч осіб. Угруповання військ повинна виконувати бойові завдання протягом місяця з потрібною кількістю всіляких видів боєприпасів, обсягами палива, забезпеченням. Україна поки не має таких ресурсів. Тому я вважаю, що протягом одного-двох місяців проведення українськими збройними силами широкомасштабної наступальної операції є сценарієм низької ймовірності", - пояснив ситуацію Експерт.

Втім, за його словами, до Нового року або вже в 2023-му Україна зможе проводити наступальні операції на одному з напрямків. Але вийти відразу до Криму навряд чи вийде.

"Однак до Нового року і вже після Нового року, коли земля зміцниться, Україна силами 3-5 бригад може реалізовувати масштабні наступальні операції строком на 1-2 тижні на будь-якому операційному напрямку. Навряд чи буде великий наступ відразу з виходом до Криму – це, умовно кажучи, нереально. Але Україна дійсно може виконувати наступальні операції на якій-небудь ділянці фронту силами від 3 до 5 бригад", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Повернення Криму в Україну

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний раніше розповів про те, що ЗСУ для виходу до окупованого Криму потрібно просунутися на 84 км до Мелітополя і взяти під вогневий контроль сухопутний коридор і Перекопський перешийок.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що країна-окупант РФ побоюється висадки десанту ЗСУ в окупованому Криму і зміцнює берегову лінію.

Росіяни риють траншеї і будують укріплення, щоб зупинити бронетехніку.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що глава Кремля Володимир Путін зможе залишитися при владі в Росії в тому випадку, якщо Москва втратить контроль над окупованим Кримом. На думку Світана, пропаганда піднесе ситуацію як, мовляв,"перемогу Москви над НАТО і Україною" з нібито збереженням російських кордонів.

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