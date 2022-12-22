glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коли ЗСУ зможуть наступати і чи вийдуть відразу до Криму: експерт зробив прогноз

22 грудня 2022, 05:00
Для наступу армії України потрібно задіяти сили від 5 до 10 бригад – близько 20-30 тисяч осіб, вважає військовий експерт Агіль Рустамзаде.
ВСУ, Крим
ЗСУ до Нового року або у 2023-му році зможе проводити масштабні наступальні операції - експерт / Колаж 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, УНІАН

Для переходу до великомасштабної військової операції силам оборони України потрібне угруповання в 20-30 тисяч осіб, яке буде забезпечене відповідним озброєнням. До Нового року або після Нового року ЗСУ силами 3-5 бригад зможуть виконувати масштабні завдання на одному з напрямків. Але велика атака, яка відразу дозволила б вийти до Криму, малоймовірна. Про це заявив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що для проведення широкомасштабної військової операції українській армії потрібне угруповання чисельністю 20-30 тисяч осіб. Наразі таких ресурсів у ЗСУ немає, тому найближчим часом великих наступів України не буде.

"Ви знаєте, для проведення широкомасштабної операції оперативного рівня потрібно задіяти десь від 5 до 10 бригад-близько 20-30 тисяч осіб. Угруповання військ повинна виконувати бойові завдання протягом місяця з потрібною кількістю всіляких видів боєприпасів, обсягами палива, забезпеченням. Україна поки не має таких ресурсів. Тому я вважаю, що протягом одного-двох місяців проведення українськими збройними силами широкомасштабної наступальної операції є сценарієм низької ймовірності", - пояснив ситуацію Експерт.

Втім, за його словами, до Нового року або вже в 2023-му Україна зможе проводити наступальні операції на одному з напрямків. Але вийти відразу до Криму навряд чи вийде.

"Однак до Нового року і вже після Нового року, коли земля зміцниться, Україна силами 3-5 бригад може реалізовувати масштабні наступальні операції строком на 1-2 тижні на будь-якому операційному напрямку. Навряд чи буде великий наступ відразу з виходом до Криму – це, умовно кажучи, нереально. Але Україна дійсно може виконувати наступальні операції на якій-небудь ділянці фронту силами від 3 до 5 бригад", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Повернення Криму в Україну

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний раніше розповів про те, що ЗСУ для виходу до окупованого Криму потрібно просунутися на 84 км до Мелітополя і взяти під вогневий контроль сухопутний коридор і Перекопський перешийок.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що країна-окупант РФ побоюється висадки десанту ЗСУ в окупованому Криму і зміцнює берегову лінію.

Росіяни риють траншеї і будують укріплення, щоб зупинити бронетехніку.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що глава Кремля Володимир Путін зможе залишитися при владі в Росії в тому випадку, якщо Москва втратить контроль над окупованим Кримом. На думку Світана, пропаганда піднесе ситуацію як, мовляв,"перемогу Москви над НАТО і Україною" з нібито збереженням російських кордонів.

Дивіться повну версію інтерв'ю військового експерта Агіля Рустамзаде Главреду

Інші новини:

ЗСУ новини Криму війна Росії та України Агіль Рустамзаде
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

Коли ЗСУ зможуть наступати і чи вийдуть відразу до Криму: експерт зробив прогноз

04:49

Дата 22.12.2022 наблизить перемогу України: нумеролог пояснив, чого чекати від шести "двійок"Відео

04:19

Зеленському аплодували стоячи: про що говорив президент України в Конгресі США - основні заявиВідео

03:23

Зеленський у США передав конгресменам бойовий прапор України з БахмутаВідео

03:20

Бомба закуска на Новий рік 2023: рецепт шикарних рулетиків з бюджетною начинкоюВідео

Реклама
02:36

Зеленський виступає в Конгресі США - пряма трансляціяВідео

02:33

"Страшна, як Джигурда": у Волочкової, яка була напідпитку, почалися неприємностіВідео

02:04

Знаменита українська стрибунка викликала захоплені зітхання фанатів апетитним декольте

01:35

Аналітик розповів, чи загрожує небезпека українським містам на Новий рік від Путіна і Лукашенка

01:35

"Шанс кардинально змінити життя": астролог Росс сказав, які плани у 2023 році точно будуть успішнимиВідео

01:30

День енергетика: запальні привітання та яскраві листівки для героїв невидимого фронтуФото

00:51

Прикмети на 22 грудня: які 3 речі потрібно зробити всім в день Анни, щоб успіх залучити на весь рікВідео

00:17

Пресконференція Зеленського та Байдена: важливі заяви президентів

21 грудня, середа
23:44

Скандальний Орбан накинувся на Євросоюз через допомогу Україні у війні з РФВідео

23:42

На Росії запросили окупантів виступати на новорічному вогнику

23:23

Модель plus size Ешлі Грем показалася в мега відвертій сукні

23:08

Ще один королівський малюк: принцесу Євгенію після публічного виходу запідозрили у вагітності

23:06

Байден зробив першу заяву про війну в Україні і пройшовся по ПутінуВідео

23:00

"Так нечесно": співачка Б'янка перетворилася на розпухлу кулю

22:57

"Крим – це ключ до перемоги": генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ виб'ють росіян з півостроваВідео

Реклама
22:27

"Бачить прибульців": експерт вказав на психічні проблеми російської зірки

22:17

Юрій Антонов грубо обізвав Лайму Вайкуле за спробу відбілити ім'я Алли Пугачової

22:06

На зустрічі Зеленського Байден здивував усіх своїм вчинкомВідео

21:45

"Війна може закінчитися за два тижні": експерт розповів, що потрібно для швидкої перемоги УкраїниВідео

21:45

Місячний календар на 2023: сприятливі і несприятливі дні року

21:18

Байден зустрів президента України в Білому домі: Зеленський назвав мету термінового візиту до СШАВідео

21:03

В Україну увірветься аномальна погода: названо датиВідео

20:55

Помер соліст популярної британської групи

20:47

Віталій Портников. Путін прагне продовжити війнуВідеоблоги

20:35

Супроводжував американський військовий літак: стало відомо, як Зеленський добирався до СШАВідео

20:05

Візит Зеленського до США: чого чекатиПогляд

19:47

Навіщо господині сиплють сіль на губку для посуду: дієва хитрість від "кухонної" проблеми

19:38

Колишній політв'язень Москви Афанасьєв трагічно загинув на фронтіВідео

19:38

ЗСУ отримають системи Patriot: США виділили Україні військову допомогу на $1,85 млрд

19:37

На фронті загинув Заслужений артист України та танцюрист Сергій Шкварченко

19:21

"Можуть впоратися тільки вони": в РФ запропонували відправляти на війну жінок-ув'язнених

19:20

Дід Мороз все-таки отримав наші записочкиПогляд

19:13

Зеленський прибув до США для зустрічі з Байденом: деталіВідео

19:11

День Анни Зимової: що не можна робити 22 грудня в день Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці

18:57

Ешелон з 50 вагонів: окупанти в Білорусі перекинули танки ближче до кордону з УкраїноюВідео

Реклама
18:53

Колишня дружина Потапа вперше показала обличчя загадкового зятя-ліванця

18:49

"Війна переходить у нову фазу": у Білому домі назвали причину візиту Зеленського до СШАВідео

18:32

"Її в одне місце цілували": стиліст Пугачової розповів, як облажався Кіркоров та інші зірки РФВідео

18:29

Як швидко засолити шматочки риби: ідеальний рецепт до Нового року закуски за 1 годинуВідео

18:23

Як уберегти здоров'я у 2023 році: астролог дав цінні порадиВідео

18:00

Голова Львівської ОВА жорстко розкритикував призначення нового начальника обласної податкової

17:59

Чиновників Чернігівської ОВА піймали на порушеннях щодо гумдопомоги

17:45

Зустріч Зеленського та Байдена 21 грудня: нові подробиці візиту президента до СШАВідео

17:42

Мінус дорогущий "Алігатор": росіяни збили на Запорізькому напрямку свій вертоліт Ка-52Відео

17:42

Що з продуктів найсильніше за рік в Україні подорожчало - статистикаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти