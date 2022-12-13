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До нового року Росія піде з Херсонщини та Запоріжжя, а ЗСУ постукають в Крим - Світан

13 грудня 2022, 06:00
Як зазначив експерт, відхід російських військ з правого берега Херсонської області – це вже початок звільнення Криму.
До нового року Росія піде з Херсонщини та Запоріжжя, а ЗСУ постукають в Крим - Світан
Світан заявив, що до нового року Росія піде з Херсонщини та Запоріжжя / Колаж фото з особистого архіву Романа Світана, 1 ОБрСПН імені Івана Богуна

Російські окупаційні війська збираються тікати з лівобережжя Херсонської області. Як тільки українські війська почнуть рух до Азовського моря, загарбники будуть йти з Херсонської та частини Запорізької області. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді.

"Швидше за все, російські війська будуть відступати і йти в Крим. Все це ми можемо побачити до нового року. Але це буде залежати від темпів поставок нам озброєнь і темпів просування українських військ", - пояснив Світан.

Як зазначив експерт, відхід російських військ з правого берега Херсонської області – це вже початок звільнення Криму. А сама операція як така почнеться після того, як українські воїни почнуть рухатися в бік Азовського узбережжя.

"Найоптимальніший варіант – перерізати сухопутний коридор і добити Кримський міст, привести в стан фактичного оточення кримсько-херсонське угруповання російських військ, а через пару тижнів почати його знищувати", - сказав Світан.

Він вважає, що такого роду рухи будуть вже у грудні, а до кінця року ЗСУ зайдуть до Криму. Принаймні, вийдуть до перешийків.

"В принципі, вже до нового року ми можемо почати стукати в Крим через один із перешийків: Арбатська стрілка, Сиваш або Перекоп із Чонгаром", - резюмував військовий експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

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