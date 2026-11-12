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Віткофф заявив про прогрес після зустрічі з Путіним: про що домовилися в Москві

Марія Николишин
12 листопада 2026, 18:29оновлено 12 листопада, 19:25
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З Москви американські посланці вирушили до Дубліна, де розкажуть Зеленському про підсумки візиту.
Віткофф заявив про прогрес після зустрічі з Путіним: про що домовилися в Москві
У США оголосили про новий раунд переговорів / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Віткофф і Кушнер 12 листопада провели переговори з Путіним у Москві
  • США заявили про узгодження нового тристороннього раунду переговорів
  • У Дубліні посланці проінформують Зеленського про результати

Спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада провели переговори з диктатором Володимиром Путіним у Москві й за їхніми підсумками оголосили про новий раунд тристоронніх перемовин. Про це повідомляє CNN.

Віткофф оцінив розмову в російській столиці оптимістично.

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"Я вважаю, що прогрес був досягнутий. Я вважаю, що це сталося раніше сьогодні", - зазначив американський посланець.

Окремо він звернувся до тих, хто не вірив у можливість знову посадити за один стіл представників Вашингтона, Києва та Москви.

"Люди не думали, що ми збираємося перезапустити тристоронній формат. Ми його перезапустили. Ми призначили нову зустріч", - заявив Віткофф.

За його словами, саме такого результату очікує від своєї команди президент США Дональд Трамп.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи долучиться Європа до переговорів

Американська сторона також підтвердила, що до майбутніх переговорів щодо війни в Україні обов'язково долучаться представники європейських держав.

"Вони наші партнери, і для них важливо бути залученими", - сказав Стів Віткофф.

Водночас Джаред Кушнер звернув увагу на змістовність проведених консультацій з російським керівництвом.

"Я вважаю, що загалом ми мали дуже повні та детальні дискусії з усіх тем, які, як я сподіваюся, стануть основою для наступних багатосторонніх дискусій", - зауважив він.

Варто додати, що американська делегація вилетіла до Ірландії: у Дубліні посланці зустрінуться з Володимиром Зеленським, щоб поінформувати його про результати розмови з російським диктатором.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому такі домовленості грають на руку Кремлю

Лейтенант Сил оборони України, екскерівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що називати прогресом нову тристоронню зустріч не варто, адже немає домовленостей про припинення вогню.

"Віткофф називає прогресом домовленість з Путіним про нову тристоронню зустріч. Без припинення вогню. Просто зустріч. Те, що і треба росіянам - продовжувати вбивати, проводити зустрічі, домовлятися про бізнес із США", - підкреслив він.

Як РФ використала переговори в Абу-Дабі

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Росія претендує на території України далеко за межами Донбасу і не відмовляється від максималістських вимог.

Зокрема, на переговорах в Абу-Дабі представники країни-агресорки намагалися нав'язати американській та українській делегаціям вигадану картину фронту, щоб вибити з Києва нові територіальні поступки.

Аналітики вважають, що Москва й надалі робитиме неправдиві заяви про просування по всій лінії фронту, щоб закласти свою вигадану мапу в основу майбутніх переговорів щодо територій.

"Заяви Мединського демонструють територіальні амбіції Кремля за межами п'яти незаконно анексованих регіонів України (Крим та Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) та небажання йти на компроміси чи обмін територіями для припинення війни", - йдеться у звіті ISW.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін висловився проти обговорення так званих сірих зон і заявив, що Москва визнає лише один варіант розмежування. За його словами, для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною - лінія державного кордону.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Найближчими тижнями до переговорів України, США та країни-агресорки Росії щодо завершення війни безпосередньо долучиться Європа. Після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі має відбутися технічна зустріч у розширеному форматі - за участю всіх чотирьох сторін.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що українська делегація досягла суттєвого результату в питанні повернення полонених під час переговорів в Абу-Дабі, однак кількість людей і терміни обміну поки не розголошуються.

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