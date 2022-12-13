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Путін скоро заговорить, а Захід боїться розкриття домовленостей про продаж Криму в 2014-му - Світан

13 грудня 2022, 17:00
Світан наголосив, що попереду на нас чекають дуже цікаві відомості про Крим і про те, що з ним відбувалося в 2014 році.
Владимир Путин, Роман Свитан
Світан заявив, що у 2014 році Крим був проданий Росії / сайт Кремля, скріншот

У 2014 році Крим був проданий Росії за домовленостями з Заходом. Саме тому ті політичні кола, які наразі керують західними країнами, будуть усілякими можливими способами сповільнювати рух українських військ щодо деокупації Кримського півострова. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді.

"Ще в 2014 році, коли в Крим заходили російські війська, це відбувалося за домовленостями із Заходом, з тими політичними колами, які і зараз керують західними країнами. Вони, звісно, щось за це отримали. Тобто Крим був проданий Росії. Ці політичні та фінансові кола західних країн будуть стопорити будь-який рух українських військ щодо деокупації Криму, придумуючи різні політичні, фінансові та військові механізми, щоб цю угоду зберігати", - розповів Світан.

За словами військового експерта, ця угода буде неминуче зруйнована, адже українські війська беззаперечно зайдуть в Крим.

"Ми не зупинимося, ніякого політичного вирішення питання Криму не буде. А будь-яка влада, яка попросить про політичне вирішення питання Криму, може поставити на собі хрест. Адже зараз ситуацією і цією війною керують не політики, а армія і народ. Ми зазнали надто великих втрат, ми втратили тисячі цивільних і військових. Тому вже не політикам вирішувати, що ми будемо робити на своїй землі. Крим і Донбас будуть деокуповані військовим шляхом, інших варіантів просто немає", - наголосив він.

Як зазначив Світан, на тих домовленостях, які були досягнуті в 2014 році політичними і фінансовими колами західних країн і Російською Федерацією, можна ставити хрест.

"Коли буде суд, перед яким постане Путін (якщо доживе до цього моменту), він про ці домовленості розповість. Хоча, можливо, розповість і раніше. Саме цієї розповіді, саме цього розкриття домовленостей бояться наші західні партнери. Тож на Заході бояться не ескалації – вона і так вже максимальна, вони бояться розкриття домовленостей із Кремлем. Як тільки українські війська почнуть деокупувати Крим, Путін оприлюднить всі ці домовленості і покаже, з ким він домовлявся і за які пряники", - підкреслив фахівець.

Світан додав, що в України наразі є свій механізм спілкування з народами країн-партнерів. Наша держава буде спілкуватися не з політиками, а буде звертатися безпосередньо до народу США і європейських країн. А далі вже вони самі будуть думати, що робити з цими політиками.

"Вони мають досить потужну демократію і знайдуть важелі знесення та судів над цими політиками. А Путін свою справу зробить, оприлюднивши деталі цих домовленостей. Тому що неможливо в ХХІ столітті забрати чужу територію і закріпити це в своїй конституції. Таке могло статися тільки за домовленістю з основними країнами ЄС, США, Китаєм, Індією і всіма ядерними державами. Попереду на нас чекають дуже цікаві відомості про Крим і про те, що з ним відбувалося в 2014 році", - резюмував Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

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