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Втрату Криму подадуть в РФ як "перемогу над НАТО і Україною" і збереження кордонів - Світан

14 грудня 2022, 09:44
Після звільнення Україною Криму глава Кремля Володимир Путін буде кататися вже не по Кримському мосту, а по естакаді десь в Сахаліні, вважає Роман Світан.
Путін, Крим
Путін не втратить владу після того, як Крим повернеться в Україну - експерт / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Владі Володимира Путіна в країні-агресорі Росії після втрати окупованого Криму нічого не буде. Втрату півострова Москва подасть як "перемогу над НАТО і Україною" і збереження своїх кордонів. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Роман Світан.

У чаті на Главреді він розповів про те, що з владою Путіна в РФ нічого не трапиться після того, як ЗСУ звільнять Крим. У Москві заявлять про "перемогу" над Києвом і Північноатлантичним альянсом і збереження кордонів російської держави.

"Нічого не буде (владі Путіна, - ред.). Втрату Криму російському населенню подадуть як перемогу над НАТО і Україною – мовляв, російська армія не дала злісним українцям і натовцям зайти на територію Росії. Факт збереження кордонів Росії буде поданий як перемога. І далі Путін буде кататися вже не по Кримському мосту, а по якомусь Сахалінському або ще десь побудує", - вважає Світан.

За його словами, кремлівському режиму не важко розгорнути громадську думку на користь потрібних наративів.

"Тут якраз проблем немає, бо це 100-мільйонне стадо легко розвертається скабєєвими в потрібну сторону. Воно жує цю жуйку, для нього ця жуйка – своя їжа, її добре споживають", - підкреслив Роман Світан.

Повернення Криму в Україну

Раніше в The Washington Post опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що на Заході побоюються, що війна Росії проти України через Крим може затягнутися на десятиліття.

Деякі західні політики вважають, що "угода щодо Криму" може призвести до завершення війни. У Києві таку позицію назвали наївною, а Москва, мовляв, не збирається віддавати окупований півострів.

Крім того, як вказали в WP, на Заході припускають, що Путін може застосувати ядерну зброю у разі спроби України звільнити Крим військовим шляхом. Як вважають журналісти, "спадщина Путіна" може бути зруйнована в разі втрати Москвою контролю над Кримським півостровом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ наблизяться до Криму після звільнення Мелітополя Запорізької області. За словами Арестовича, найбільший промисловий і транспортний вузол є ключем до всієї російської "оборони" півдня.

Дивіться чат на Главреді з військовим експертом Романом Світаном

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Володимир Путін новини Криму війна Росії та України Роман Світан
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