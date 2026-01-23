Рус
"Чекаю від Трампа дату і місце": Зеленський готовий підписати важливий договір

Анна Косик
23 січня 2026, 10:36оновлено 23 січня, 11:21
139
Україна повністю готова до підписання історичного документа.
Зеленский, Трамп
Зеленский повідомив наскільки успішною була розмова з президентом США / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

  • Основний документ про гарантії безпеки готовий
  • Те, коли буде підписано угоду, залежить від Трампа
  • Україна очікує позитивних результатів після розмови про посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зустріч з американським лідером Дональдом Трампом була позитивною. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає видання Новини.LIVE.

Головними питаннями під час зустрічі двох лідерів були зміцнення протиповітряної оборони України та договір про гарантії безпеки.

відео дня

"Передусім, якщо чесно, піднімав питання протиповітряної оборони. І я думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу. Друге - це наші гарантії безпеки, вони дійсно готові. І договір готовий для підписання", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що на основі цих гарантій з'являться й інші додаткові документи, але головна домовленість вже є. Тепер Зеленський чекає кроків зі сторони США.

"Тепер я чекаю від президента Трампа дати і місця. Це up to him (має вирішити він – Главред). Ми готові підписувати такий важливий для нас, історичний документ", - сказав глава держави.

Які питання будуть обговорювати під час переговорів в Абу-Дабі

Зеленський також прокоментував сьогоднішні тристоронні переговори в Абу-Дабі. За його словами, делегації України, США та Росії будуть обговорювати територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, адже воно є ключовим.

Зеленський також зазначив, що Україна повідомить європейським партнерам про результати перемовин з росіянами.

Чого очікує Україна від пакета відновлення

Глава держави заявив, що умови пакету відновлення мають бути прозорими, адже на цьому фундаменті буде відбудовувати Україна.

"Це дуже важливо. Наша команда і наступна команда повинні розуміти, звідки будуть йти гроші і на що Україна реально може розраховувати", - зауважив Зеленський.

Як оцінює ефективність надання гарантій безпеки Україні експерт

Главред писав, що за словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, пункти запропонованих гарантій безпеки не будуть працювати. Вони є не більш як елементом політичної гри.

Жодні гарантії безпеки від інших країн та інших армій ніколи себе не виправдовували. Єдина армія, яка може захистити ту чи іншу країну під час вторгнення – це власна армія цієї країни. Тож основну гарантію безпеки Україні можуть забезпечити лише Сили оборони України.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Зеленського, першим етапом гарантій безпеки має стати запуск міжнародної моніторингової місії, яка працюватиме одночасно з припиненням вогню.

Раніше Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі США у майбутній обороні України, але лише через впевненість в тому, що Росія не здійснить ще одну спробу вторгнення.

Напередодні повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але лише після того, як на це дасть згоду країна-агресорка Росія.

Володимир Зеленський Дональд Трамп гарантії безпеки
