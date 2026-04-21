В Україні фіксують масштабний збій в роботі 'Київстару': що кажуть в компанії

Про що йдеться у матеріалі:
- Абоненти повідомляють по збій в роботі "Київстару"
- В компанії працюють над вирішенням проблеми
Увечері 21 квітня в Україні стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". Абоненти з різних регіонів скаржаться на перебої зі зв’язком, зокрема про неможливість здійснювати дзвінки. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
Згідно з повідомленням сервісу абоненти мережі скаржаться на проблеми з голосовими викликами та відсутність зв'язку.
У відповідь на скарги абонентів у Facebook в компанії "Київстар" підтвердили факт проблеми та заявили, що вже працюють над її вирішенням.
"Зараз дійсно є складнощі із здійсненням дзвінків. Технічний відділ вже займається вирішенням проблеми", - вказали у повідомленні.
Тарифи на мобільний зв'язок - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, український мобільний оператор "Київстар" переглянув вартість низки тарифів, зокрема "Київстар Комфорт 2018" та "LOVE UA Базовий". Зміни набули чинності з 1 березня.
Водночас оператор Vodafone Україна також оголосив про суттєве зростання вартості одного з популярних пакетів. З початку березня абоненти платять за нього вже 300 гривень замість попередніх 240, що означає підвищення на 25%.
Крім того, Vodafone раніше оновив тарифи лінійки FLEXX — нові умови для користувачів почали діяти з 14 січня 2026 року, про що повідомлялося на сайті компанії.
Про джерело: Київстар
ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні.
12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред