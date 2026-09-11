РФ вдарила по 'Київстару': Зеленський розкрив деталі нової атаки на Київ

Реактивні "Шахеди" атакували Київ протягом дня, є поранені.

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Зеленський заявив про удар по "Київстару" - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Росія атакувала Київ реактивними "Шахедами"

Удар пошкодив будівлю Київстару

Російські окупаційні війська вдарили по будівлі компанії "Київстар" у Києві під час нової хвилі атак реактивними "Шахедами". Протягом дня окупанти також цілеспрямовано атакували столичні заправки, внаслідок чого загинули двоє людей і ще дев’ятеро постраждали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

"Російська ескалація реактивними "Шахедами" поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії "Київстар"", - заявив Зеленський. відео дня

За його словами, російські удари тривали ще від ночі. Під атакою опинилися Київщина, Кіровоградщина, Дніпровщина, Одещина, Донеччина, Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина.

Президент наголосив, що Україна має посилювати захист повітряного простору та шукати нові способи протидії російським безпілотникам.

"Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня", - наголосив Зеленський.

Яка ціль ударів по АЗС

Росія почала цілеспрямовано бити по автозаправних станціях у Києві, намагаючись ускладнити постачання палива в столиці. Під удари реактивних дронів потрапили, зокрема, АЗС державної компанії "Укрнафта", а аналогічні атаки раніше фіксувалися в низці регіонів України. Про це заявив російсько-ізраїльський бізнесмен і політичний діяч Леонід Невзлін.

"Це може стати дуже серйозною проблемою для життєзабезпечення міста в майбутню зиму. Більше того, останніми тижнями об’єкти цієї компанії зазнавали атак і в інших регіонах: у серпні-вересні під ударами опинилися автозаправні комплекси в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Одеській та Київській областях", - зазначив Невзлін.

За словами експерта, під прицілом опинилася саме система розподілу пального, яка працює в умовах залежності України від імпорту. Йдеться про спробу створити проблеми на фінальному етапі доставки ресурсу до споживача.

"Схоже, що РФ намагається порушити дистрибуцію палива на "останній милі" в умовах, коли Україна залежить від імпорту та розвиває розподілену мережу поставок, щоб уникнути концентрації паливної інфраструктури. Ця кампанія стала можливою завдяки технологічному прориву в розробці реактивних "Шахедів", - наголосив Невзлін.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ДСНС інформували про нічну атаку на складські приміщення в Київській області. Зазначалось, що рятувальники продовжували роботи з ліквідації наслідків попри повторні ворожі удари.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та ураження автозаправок у столиці вранці 11 вересня. Повідомлялося також про роботу систем ППО і фіксацію влучань у Дніпровському та Оболонському районах.

10 вересня начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удар по ТРЦ у Павлограді. Внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих та понад 60 поранених. Після удару спалахнули пожежі, вогонь охопив автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

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Про джерело: Київстар ПрАТ "Київстар" - телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні. 12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

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