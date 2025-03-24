Кияни накопичили мільярдні борги за комуналку: яку суму доведеться повертати

Більшість споживачів сумлінно оплачують рахунки, але загальний рівень заборгованості продовжує зростати.

https://glavred.net/ukraine/kievlyane-nakopili-milliardnye-dolgi-za-kommunalku-kakuyu-summu-pridetsya-otdat-10649843.html Посилання скопійоване

Кияни накопичили мільярдні борги за комуналку / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

У Києві накопичилося 8 мільярдів боргів за тепло і воду

Київтеплоенерго подало 1,5 тис. позовів до суду про стягнення заборгованості

Заборгованість киян за послуги теплопостачання та гарячого водопостачання з початку опалювального сезону зросла на 6,5%, досягнувши 8 мільярдів гривень. Про це повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін під час брифінгу за підсумками опалювального сезону 2024/2025.

Загальний борг мешканців столиці становить 5 млрд грн за опалення та майже 3 млрд грн за гаряче водопостачання.

відео дня

За словами Лопатіна, більшість споживачів сумлінно оплачують рахунки, проте загальний рівень заборгованості продовжує зростати.

Щоб уникнути судових розглядів, Київтеплоенерго пропонує споживачам можливість реструктуризації боргів на вигідних умовах. Водночас у разі відмови від такого варіанту підприємство змушене вживати більш жорстких заходів.

Київтеплоенерго вже подало 1,5 тис. позовів до суду про стягнення заборгованості, і ця кількість постійно зростає. Після скасування мораторію на штрафні санкції на борги щодня нараховується пеня в розмірі 0,01%. Крім того, суд може додатково призначити інфляційні нарахування та 3% річних.

У разі ухилення від оплати боржникам загрожують арешти коштів на рахунках, а також обмеження на користування нерухомістю і транспортом.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, значна частина боржників - це особи, які мають можливість платити, але ігнорують комунальні зобов'язання. Він підкреслив, що борги за тепло - це не тільки фінансова проблема, а й загроза стабільному проходженню наступного опалювального сезону.

Інфографіка: Главред

Тарифи - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні знову можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни підвищать у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що найближчим часом в Україні не будуть підвищувати комунальні тарифи на електроенергію. Змін не буде і після закінчення опалювального сезону, наміченого на 30 квітня.

Водночас, у Міненерго повідомили, що деякі українці зможуть платити менше за електроенергію. Йдеться про тарифи на світло в опалювальний сезон.

В Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Про це повідомили в Державній службі статистики.

Читайте також:

Що таке житлово-комунальні послуги? Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред