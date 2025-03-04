Тарифи на світло з 1 травня: чи прийдеться українцям платити більше

На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло залишаються без змін.

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Тарифи на світло в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Підвищення тарифів на електроенергію в уряді не обговорюється

Тарифи не підвищуватимуть також до закінчення опалювального сезону

Тариф за світло буде - 4,32 грн за 1 кВт*год

Найближчим часом в Україні не підвищуватимуть комунальні тарифи на електроенергію. Змін не буде й після закінчення опалювального сезону, наміченого на 30 квітня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі підвищення тарифів в уряді не обговорюється.

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"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", – сказав він.

Варто зауважити, що раніше Шмигаль повідомляв, що тарифи не підвищуватимуть також до закінчення опалювального сезону. Він наголосив, що рішення стосується світла та опалення.

"На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло залишаються без змін. У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій і пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які потребують", – підкреслив він.

Тому, після закінчення опалювального сезону, українці продовжать платити за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт*год.

Енергоспоживання / Інфографіка: Главред

Тарифи на комунальні послуги - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 1 березня у Виноградові (Закарпаття) збільшаться тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус заявив, що наразі в Україні немає офіційних планів щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Проте частина тарифів залишаються незмінними ще з 2021 року.

Також відомо, що тарифи на послуги ЖКГ залишаться незмінними протягом 2025 року, але можливе їхнє підвищення з наступного року.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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