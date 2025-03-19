Кормлять всю Україну: одразу два ключових продукти різко "підскочили" в ціні

Коротко:
- Українців чекають нові ціни на хліб
- Вартість сала збільшилася на 7,23 грн/кг
В Україні зросли ціни на два популярні продукти серед українців – хліб і сало. За інформацією порталу "Мінфін", станом на 19 березня зафіксовано підвищення вартості хлібобулочних виробів та м’ясної продукції.
Ціна нарізаного пшеничного хліба вагою 650 грамів зросла з 38,75 грн до 40,65 грн, що означає подорожчання на 1,90 грн.
В той же час домашнє сало також зросло в ціні – за кілограм цього продукту тепер доведеться заплатити 239,70 грн замість 232,47 грн. Тобто, вартість збільшилася на 7,23 грн/кг.
Де продається найдешевше та найдорожче сало:
- Найнижчу ціну зафіксовано в "Мегамаркеті" – 200,40 грн/кг.
- Найвища вартість – у Novus, де сало продається по 279 грн/кг.
- У "Сільпо" свиняче сало "Фермерське" можна придбати за 229 грн/кг.
Середня ціна на продукт наразі становить 239,70 грн за кілограм.
Ціни на продукти в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, томати та огірки знову зростуть у ціні. Важливим фактором у цьому питанні є подальше зростання інфляції, яка вже перевищила 13,5%.
Так, експерт Олег Пендзин дав свій прогноз, як довго будуть дорожчати продукти в Україні. Також він пояснив, що злетить у ціні найбільше.
Окрім цього, відомий продукт в Україні зненацька став дефіцитом. Зазначається, що тепличні помідори коливаються в межах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), що на 13% вище, ніж минулого тижня.
Більше економічних новин:
- Українцям виплатять до 180 тисяч гривень: хто може отримати фінансову допомогу
- Весняна перевірка лічильників газу: за що можна отримати штраф аж в 200 тис. грн
- 944 гривні надбавки: кому з пенсіонерів донарахують виплати вже в квітні
Що за відомство Мінфін?
Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред