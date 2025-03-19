Кормлять всю Україну: одразу два ключових продукти різко "підскочили" в ціні

Експерти пояснили, які мережі магазинів пропонують найкращі ціни.

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Ціни на основні продукти ростуть / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Українців чекають нові ціни на хліб

Вартість сала збільшилася на 7,23 грн/кг

В Україні зросли ціни на два популярні продукти серед українців – хліб і сало. За інформацією порталу "Мінфін", станом на 19 березня зафіксовано підвищення вартості хлібобулочних виробів та м’ясної продукції.

Ціна нарізаного пшеничного хліба вагою 650 грамів зросла з 38,75 грн до 40,65 грн, що означає подорожчання на 1,90 грн.

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В той же час домашнє сало також зросло в ціні – за кілограм цього продукту тепер доведеться заплатити 239,70 грн замість 232,47 грн. Тобто, вартість збільшилася на 7,23 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Де продається найдешевше та найдорожче сало:

Найнижчу ціну зафіксовано в "Мегамаркеті" – 200,40 грн/кг.

Найвища вартість – у Novus, де сало продається по 279 грн/кг.

У "Сільпо" свиняче сало "Фермерське" можна придбати за 229 грн/кг.

Середня ціна на продукт наразі становить 239,70 грн за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, томати та огірки знову зростуть у ціні. Важливим фактором у цьому питанні є подальше зростання інфляції, яка вже перевищила 13,5%.

Так, експерт Олег Пендзин дав свій прогноз, як довго будуть дорожчати продукти в Україні. Також він пояснив, що злетить у ціні найбільше.

Окрім цього, відомий продукт в Україні зненацька став дефіцитом. Зазначається, що тепличні помідори коливаються в межах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), що на 13% вище, ніж минулого тижня.

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Що за відомство Мінфін? Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

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