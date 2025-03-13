В Україні здорожчала комуналка: за що українцям потрібно платити більше

Деякі послуги ще залишились на колишньому рівні.

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Підняття цін на комунальні послуги / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Ціни на деякі житлово-комунальні послуги зросли

Найбільше зросла у ціні електроенергія

За останній рік тарифи на комунальні послуги загалом збільшилися на 19,3%

В Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Про це повідомили в Державній службі статистики.

Зазначається, що найбільше зросла у ціні електроенергія - вартість збільшилася на 63,6%.

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Згідно з даними відомства, від лютого минулого року до лютого 2025 року тарифи на комунальні послуги загалом збільшилися на 19,3%. Крім електроенергії, також здорожчали:

на 10,7% — за вивезення побутових відходів;

на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками;

на 3,5% — за утримання та ремонт житла;

на 0,7% — за водопостачання;

на 0,6% — за каналізацію.

Водночас, вартість низки інших послуг залишилася на колишньому рівні. Йдеться про природний газ, гарячу воду та опалення.

Тарифи - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні знову можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни підвищать у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що найближчим часом в Україні не підвищуватимуть комунальні тарифи на електроенергію. Змін не буде й після закінчення опалювального сезону, наміченого на 30 квітня.

Водночас, в Міненерго повідомили, що деякі українці зможуть платити менше за електроенергію. Мова йде про тарифи на світло в опалювальний сезон.

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