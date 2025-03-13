В Україні здорожчала комуналка: за що українцям потрібно платити більше

Коротко:
- Ціни на деякі житлово-комунальні послуги зросли
- Найбільше зросла у ціні електроенергія
- За останній рік тарифи на комунальні послуги загалом збільшилися на 19,3%
В Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Про це повідомили в Державній службі статистики.
Зазначається, що найбільше зросла у ціні електроенергія - вартість збільшилася на 63,6%.
Згідно з даними відомства, від лютого минулого року до лютого 2025 року тарифи на комунальні послуги загалом збільшилися на 19,3%. Крім електроенергії, також здорожчали:
- на 10,7% — за вивезення побутових відходів;
- на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками;
- на 3,5% — за утримання та ремонт житла;
- на 0,7% — за водопостачання;
- на 0,6% — за каналізацію.
Водночас, вартість низки інших послуг залишилася на колишньому рівні. Йдеться про природний газ, гарячу воду та опалення.
Тарифи - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні знову можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни підвищать у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що найближчим часом в Україні не підвищуватимуть комунальні тарифи на електроенергію. Змін не буде й після закінчення опалювального сезону, наміченого на 30 квітня.
Водночас, в Міненерго повідомили, що деякі українці зможуть платити менше за електроенергію. Мова йде про тарифи на світло в опалювальний сезон.
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