Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову за ініціативи Міністерства енергетики України.

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Уряд полегшив умови для електроопалення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

Для деяких українців тариф на світло знизиться

Тариф 2,64 грн/кВт⋅год залишиться для перших 2000 кВт⋅год

Деякі українці зможуть платити менше за електроенергію. Мова йде про тарифи на світло в опалювальний сезон. Міненерго повідомило, що базова ставка залишиться колишньою — 4,32 гривні за кіловат-годину.

Однак відтепер пільговий тариф у розмірі 2,64 грн/кВт⋅год діятиме на перші 2000 кВт⋅год щомісяця, незалежно від загального обсягу споживання.

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Якщо споживання перевищить цей ліміт, решта електроенергії оплачуватиметься за тарифом 4,32 грн/кВт⋅год. Постанова поширюється на житлові приміщення з електроопалювальними установками та негазифіковані будинки.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Раніше цей тариф застосовувався лише за умови, що місячне споживання не перевищувало 2000 кВт⋅год. У разі перевищення цього ліміту в попередній редакції нормативного акта увесь обсяг електроенергії оплачується за вищою ставкою.

"Зазначені зміни сприятимуть додатковому захисту побутових споживачів протягом осінньо-зимового періоду 2024/2025 року", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Рішення набирає чинності з 1 жовтня 2024 року та діятиме до 30 квітня 2025 року.

Тарифи для українців на електроенергію - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у Верховній Раді прокоментували, чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу. Деякі тарифи змінювалися навіть у 2023 році, тоді як інші залишаються на рівні 2021 року.

Також розповідалося про те, що добудова енергоблоків на АЕС в Україні не вплине на тарифи на електроенергію для населення. Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що питання їх підвищення наразі не розглядається.

А от в Інфляційному звіті НБУ пояснювалося, коли зростуть тарифи на комуналку. Як йдеться в заяві, складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках.

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Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

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