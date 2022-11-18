Київ може повністю залишитися без світла: влада готується до найважчого сценарію

Київ може залишитися без світла, якщо система не витримає / Колаж фото УНІАН

Київ готується до повного відключення електроенергії. Через ракетні удари енергетична система може не впоратися з навантаженням, людям потрібно сильно економити світло. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю телеканалу Київ.

Він пояснив, що електроспоживання почало серйозно збільшуватися через похолодання і погіршення погодних умов.

"Нам зараз, як ніколи, потрібно економити електроенергію. Тому що збільшення споживання може привести до аварійних відключень, якщо сама система не буде справлятися з навантаженням ... Ми вже неодноразово говорили, що ми готуємося практично до будь-яких сценаріїв, в тому числі до повного відключення", - сказав Поворозник.

Він також додав, що зараз столиця вже повернулася лише до стабілізаційного відключення світла за графіком. Ці відключення триватимуть не більше 4 годин на день, стверджує Поворозник.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

У "ДТЕК Київська електромережа" повідомляли, що після масштабних обстрілів російських окупантів система вітчизняної енергетики зазнала руйнування безпрецедентного рівня.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський зазначав, що світло вимикатимуть на 8 годин підряд, це триватиме тиждень або більше. Тривалість такої ситуації залежатиме від того, як швидко енергокомпанії зможуть поремонтувати пошкоджені об’єкти енергетичної сфери.

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